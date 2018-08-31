ESPN: Роналду узнал, что не получит награду лучшему игроку УЕФА. Поэтому он не полетел на церемонию 

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду собирался прилететь на церемонию вручения наград УЕФА 30 августа.

По информации ESPN, за два часа до мероприятия Роналду узнал, что награду лучшему игроку сезона отдадут полузащитнику «Реала» Луке Модричу. Португалец решил не лететь на церемонию.

Роналду позвонил генеральному директору «Ювентуса» Джузеппе Маротте и уведомил его о своем решении. Маротта дожидался футболиста в отеле недалеко от места проведения церемонии. Роналду должен был прилететь туда на вертолете.

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