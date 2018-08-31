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  • ESPN: Роналду узнал, что не получит награду лучшему игроку УЕФА. Поэтому он не полетел на церемонию 

ESPN: Роналду узнал, что не получит награду лучшему игроку УЕФА. Поэтому он не полетел на церемонию 

31 августа 2018, 23:46
19

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду собирался прилететь на церемонию вручения наград УЕФА 30 августа.

По информации ESPN, за два часа до мероприятия Роналду узнал, что награду лучшему игроку сезона отдадут полузащитнику «Реала» Луке Модричу. Португалец решил не лететь на церемонию.

Роналду позвонил генеральному директору «Ювентуса» Джузеппе Маротте и уведомил его о своем решении. Маротта дожидался футболиста в отеле недалеко от места проведения церемонии. Роналду должен был прилететь туда на вертолете.

Аллегри – о награде лучшему игроку года УЕФА: «Роналду был зол»

Источник: ESPN
Италия. Серия А Европа Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (19)
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Шумаххер
1535750116
Теперь будем знать , если Роналду не будет на вручении ЗМ , то мяч получит тот кто будет в зале
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ЗакирСаб
1535751857
раналду маладец но плоха играл в этам гаду
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dinar7777dinar
1535755994
ой девчонка !
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Caniggia
1535772881
Ути-пути, обидели маленького!
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mihail200606
1535775547
Бабская сущность так и прет из него... Уж мог бы приехать поздравить одноклубника. Все таки сколько играл с модричем..
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ItalianFootball
1535786213
Примадонна теперь у нас - кто-то завидует молча, кто-то нет. Надо смотреть на поле.
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OfaZavr
1535789571
мания величия у него уже совсем зашкаливает. мог бы и порадоваться за партнера по команде ведь Модрич на 100% заслужил. так нет ведь только себя считает достойным.
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Mark68
1535801207
Не оспариваю заслуг Роналду), но Модрич был лучше!!! и "КПД" у него лучше. Не нужно забывать и то, что ни "Ювентус" в "друзьях и фаворе" у УЕФА, а всё тот же "Реал" и его президент.))
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zigbert
1535803381
Не привык он так ,без наград. Обидно конечно.
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Рубик Докоян
1535862721
Ну а чего порожняком летать ?...
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