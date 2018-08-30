Геркус – Глушакову: «Вы не застали в «Локо» времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах в Черкизово всегда аншлаг»

Президент «Локомотива» Илья Геркус ответил полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову. Ранее хавбек красно-белых пошутил над низкой посещаемостью матчей железнодорожников.

«Денис, к сожалению, вы не застали в «Локо» времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг.

Мое предложение остается в силе, приходите! Дорогу в Черкизово, думаю, вы не забыли, – сообщил Геркус.

Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.