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  • Геркус – Глушакову: «Вы не застали в «Локо» времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах в Черкизово всегда аншлаг»

Геркус – Глушакову: «Вы не застали в «Локо» времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах в Черкизово всегда аншлаг»

30 августа 2018, 00:42
17

Президент «Локомотива» Илья Геркус ответил полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову. Ранее хавбек красно-белых пошутил над низкой посещаемостью матчей железнодорожников.

«Денис, к сожалению, вы не застали в «Локо» времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг.

Мое предложение остается в силе, приходите! Дорогу в Черкизово, думаю, вы не забыли, – сообщил Геркус.

Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Глушаков Денис Геркус Илья
Комментарии (17)
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panmon
1535582253
Герус молодец! Отвечает солидно, не то что Глушак... или Радимов
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Axe111
1535582310
Мега шутки. А посещаемость в России в лч зависит от приезжающих команд, А НЕ ОТ ЛОКОМОТИВ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ РОССИЙСКОЙ КОМАНДОЧКИ
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Тraumtanzеr
1535583097
Стадион будет полупустой, на матче с условной викторией.
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Dimka_Foxy
1535605066
Как будто ты застал
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OfaZavr
1535613434
бесконечный обмен колкостями)
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Полная Канистра
1535616798
это про какие времена геркус говорит? они что постоянно что ли играли в ЛЧ
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Чикомас
1535617935
Ни о чем..Ну ладно Глушаков, но Геркусу то зачем все это..
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Черкизовский Кот
1535622432
У сборной России на домашнем ЧМ была высокая посещаемость... К счастью, Глушаков его не застал!!!
Ответить
мы_не_рабы
1535638145
Интересно, а как это время застал Геркус? Из Питера специально прилетал? А вот многие болельщики Спартака и я в том числе, застал время когда Спартак собирал в ЛЧ полные Лужники, а это поболее, раза в три, чем Черкизово.
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zigbert
1535703048
Можно подумать что Геркус в Локомотиве работает всю Жизнь.
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