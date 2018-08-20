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    Елагин вернется на «Матч ТВ». 25 августа он будет комментировать АПЛ

    Комментатор Александр Елагин вернется на телеканал «Матч ТВ». 25 августа он прокомментирует матч 3-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Брайтоном».

    Елагин покинул «Матч ТВ» в 2017 году, после этого он работал на «Евроспорте», во время ЧМ-2018 он комментировал матчи на «Первом».

    «Я рад вернуться на «Матч ТВ». Буду заниматься своим любимым делом – комментировать английский чемпионат и не только. Хочу поблагодарить зрителей телеканала, которые ждали моего возвращения. Я не терял с ними связи, всегда ощущал их поддержку. Надеюсь, что впереди нас с вами ждут многочисленные увлекательные и яркие футбольные поединки», – сказал Елагин.

    Источник: «Российская газета»

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    20.08.2018 21:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1364

      МВС 21 августа 2018, 06:56

      АПЛ его стихия.знакомство с АПЛ в конце девяностых состоялось во многом благодаря его несравненным репортажам.с возвращением!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 23:38

      Один из лучших немногих наших комментаторов. А по АПЛ ему нет равных. Я рад его возвращению на канал Матч ТВ.

      3
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 20 августа 2018, 23:12

      лучший комментатор !

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 20 августа 2018, 23:04

      Ну не знаю, не знаю.., помню его по комментам Сатурна РенТВ, монотонней него, наверное только Гусев..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 августа 2018, 22:50

      Ждём с нетерпением. Ну, может и Уткин тоже вернется?

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 22:42

      В АПЛ он конечно спец ,да и вообще замечательный комментатор.

      5
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 августа 2018, 21:57

      Хорошо бы и топ-матчи вернуть, пусть комментирует

      1
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