Елагин вернется на «Матч ТВ». 25 августа он будет комментировать АПЛ

Комментатор Александр Елагин вернется на телеканал «Матч ТВ». 25 августа он прокомментирует матч 3-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Брайтоном».

Елагин покинул «Матч ТВ» в 2017 году, после этого он работал на «Евроспорте», во время ЧМ-2018 он комментировал матчи на «Первом».

«Я рад вернуться на «Матч ТВ». Буду заниматься своим любимым делом – комментировать английский чемпионат и не только. Хочу поблагодарить зрителей телеканала, которые ждали моего возвращения. Я не терял с ними связи, всегда ощущал их поддержку. Надеюсь, что впереди нас с вами ждут многочисленные увлекательные и яркие футбольные поединки», – сказал Елагин.