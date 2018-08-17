Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Это не тот случай, когда нужно громко кричать «ура»

    Известный российский специалист Гаджи Гаджиев не считает героической победу «Зенита» над минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    В гостевой встрече петербуржцы проиграли 0:4, а дома победили белорусов в дополнительное время со счетом 8:1.

    «Результат «Зенита» в ответном матче с «Динамо» мы не можем назвать героическим. Слишком громко кричать «ура» не надо, не тот случай. Но в любом случае этот результат заставляет относиться с уважением к работе Сергея Семака. Мы всем миром должны поддерживать Сергея. Впервые за долгое время в Питере работает наш российский тренер. Он был хорошим игроком, он трезво мыслит. Семак не случайно был капитаном многих команд, таких людей надо поддерживать. Нельзя считать, что поддержка не нужна, что он сам по себе и так сильный. Любая команда, даже очень большая, может проиграть, как случилось это со сборной Германии на чемпионате мира.

    Очень важно, что у Семака такой хороший старт в целом в сезоне. В чемпионате России одержаны три победы, очень важный результат был в Казани. Курбану Бердыеву удалось очень хорошо подготовить «Рубин» к сезону. «Рубин» сейчас готов лучше многих наших ведущих команд. Он играет однозначно на уровне своих возможностей, а несколько лидеров чуть подсдали пока. В этой ситуации победа «Зенита» над «Рубином» в Казани – свидетельство того, что работу Семака надо отметить», – сказал Гаджиев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2018 15:10
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      itarnmag 17 августа 2018, 18:51

      Хорошо,что хорошо кончается.А для Семака это полезный урок.Не должно быть шапко-закидательства,тем более в Еврокубках

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 17:57

      Проявили характер - и это главное. Не расплакались как некоторые... Мужики!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11