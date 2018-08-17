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  • Гаджиев – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Это не тот случай, когда нужно громко кричать «ура»

Гаджиев – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Это не тот случай, когда нужно громко кричать «ура»

17 августа 2018, 15:10
2

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев не считает героической победу «Зенита» над минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В гостевой встрече петербуржцы проиграли 0:4, а дома победили белорусов в дополнительное время со счетом 8:1.

«Результат «Зенита» в ответном матче с «Динамо» мы не можем назвать героическим. Слишком громко кричать «ура» не надо, не тот случай. Но в любом случае этот результат заставляет относиться с уважением к работе Сергея Семака. Мы всем миром должны поддерживать Сергея. Впервые за долгое время в Питере работает наш российский тренер. Он был хорошим игроком, он трезво мыслит. Семак не случайно был капитаном многих команд, таких людей надо поддерживать. Нельзя считать, что поддержка не нужна, что он сам по себе и так сильный. Любая команда, даже очень большая, может проиграть, как случилось это со сборной Германии на чемпионате мира.

Очень важно, что у Семака такой хороший старт в целом в сезоне. В чемпионате России одержаны три победы, очень важный результат был в Казани. Курбану Бердыеву удалось очень хорошо подготовить «Рубин» к сезону. «Рубин» сейчас готов лучше многих наших ведущих команд. Он играет однозначно на уровне своих возможностей, а несколько лидеров чуть подсдали пока. В этой ситуации победа «Зенита» над «Рубином» в Казани – свидетельство того, что работу Семака надо отметить», – сказал Гаджиев.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Зенит Динамо Мн Гаджиев Гаджи
Комментарии (2)
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prezent2017
1534517825
Проявили характер - и это главное. Не расплакались как некоторые... Мужики!
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itarnmag
1534521095
Хорошо,что хорошо кончается.А для Семака это полезный урок.Не должно быть шапко-закидательства,тем более в Еврокубках
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