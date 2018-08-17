«Спартак» впервые не пропустил в еврокубках за семь с половиной лет

Во вторник состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались «Спартак» и ПАОК. Игра завершилась со счетом 0:0 (результат первой игры – 3:2).

Российская команда впервые с 17 марта 2011 года не пропустила гол в свои ворота в матче еврокубков. Тогда был обыгран «Аякс» со счетом 3:0. Всего красно-белые пропускали в 25 матчах подряд.

«Спартак» продолжит выступление в Лиге Европы. Жеребьевка группового этапа турнира состоится 30 августа.