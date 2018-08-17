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    «Спартак» впервые не пропустил в еврокубках за семь с половиной лет

    Во вторник состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались «Спартак» и ПАОК. Игра завершилась со счетом 0:0 (результат первой игры – 3:2).

    Российская команда впервые с 17 марта 2011 года не пропустила гол в свои ворота в матче еврокубков. Тогда был обыгран «Аякс» со счетом 3:0. Всего красно-белые пропускали в 25 матчах подряд.

    «Спартак» продолжит выступление в Лиге Европы. Жеребьевка группового этапа турнира состоится 30 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2018 11:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 15:23

      Радость небольшая ,но все же...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 августа 2018, 14:21

      Умиляют заголовки. Спартак НЕ ПРОПУСТИЛ. Спартак сыграл вничью В МЕНЬШИНСТВЕ! Чего б еще придумать, чтоб подсластить вылет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 августа 2018, 13:02

      Пахнет оптимизмом )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 августа 2018, 12:58

      Лишь бы продолжили эту традицию в ле!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 11:49

      но от этого не легче((

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 17 августа 2018, 11:31

      Когда то это должно произойти, ведь на "Открытие" Спартак проигрывает очень редко

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 11:27

      И это утешает ?...

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 августа 2018, 11:23

      зато как над Акинфеевым глумились так он ЛЧ играл а не с заурядными командами изЛЕ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > giluxa1963 17 августа 2018, 11:34

      Так он свою серию и прервал с Бенфикой, а она в прошлом году даже не сильнее ПАОКа была

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33446

      oyabun 17 августа 2018, 11:11

      Уже достижение. И это только начало. То ли еще будет!

      9
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