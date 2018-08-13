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    Болельщики минского «Динамо» смогут посетить гостевой матч с «Зенитом» в количестве до 200 человек

    Болельщики минского «Динамо» смогут посетить ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

    Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Ранее УЕФА наказал «Зенит» проведением одного домашнего матча в еврокубках при пустых трибунах из-за поведения болельщиков в игре с «РБ Лейпцигом» в 1/16 финала Лиги Европы-2017/18. При этом поклонники «Динамо» смогут посетить матч.

    «В соответствии со ст. 73 дисциплинарного регламента УЕФА на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, обладающие билетами на предстоящий поединок.

    Стоимость билетов – 2 тысячи российских рублей, но продажа будет осуществляться в белорусских рублях и по паспорту», – сообщает пресс-служба «Динамо».

    В первом матче в Минске «Динамо» победило «Зенит» со счeтом 4:0.

    Источник: ФК «Динамо» Минск

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    13.08.2018 16:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 августа 2018, 09:23

      бред какой то значит одних простых людей наказали а этим бульбашам пожалуйста

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 20:16

      Хоть какая то поддержка в отличие от наших.

      2
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      Рейтинг: +17853

      ilichkadr 13 августа 2018, 19:12

      Посмотрим и мы на Матч ТВ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17853

      ilichkadr 13 августа 2018, 17:55

      1 белорусский рубль равняется 32.61 российских рубля. Таким образом билет бульбашу обойдется в 613 бел. рублей. Средняя зарплата в Белоруссии в 2018 году составляет около 795,20 белорусских рублей (около 23 тыс. российских рублей). Круто однако!?

      2
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > ilichkadr 13 августа 2018, 18:06

      61,3 бел. рублей, тогда уж. А то что-то нескладно.

      4
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      ...
      Рейтинг: +17853

      ilichkadr > Diesel133 13 августа 2018, 18:17

      Да, конечно, точку не поставил.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +489

      mikitka > ilichkadr 13 августа 2018, 23:44

      1. "Динамо" минское, а в Минске средняя ЗП около 40 штук российских;
      2. с учётом расходов на транспорт, среднестатистическому жителю Уфы/Красноярска/ЕКБ припереться в Питер на выезд РФПЛ куда накладнее будет;
      3. с нынешним темпом падения российского рубля, смотри, чтоб к четвергу минчанам полёт "Аэрофлотом" и 2 штуки деревянных за билет почти бесплатно не встали)))

      -1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 13 августа 2018, 17:42

      Полагаю что Зенит и его фаны проявят исключительное гостеприимство,радушие,
      толерантность ,а после игры два братских народа организуют тематическую вечеринку,с танцами, кто кого перепьет, и чьи девушки краше

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 13 августа 2018, 17:36

      Всегда наказывали пустым стадионом, а тут вдруг гости могут посетить матч. Что-то тут не чисто.

      3
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 13 августа 2018, 17:06

      Неужели наши болельщики страшнее ядерной войны?!

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 13 августа 2018, 17:06

      Интересно, если я болельщик Минского Динамо из Петербурга, можно ли мне посетить матч?

      1
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 > ARTHUR19 13 августа 2018, 20:18

      Нет...у тебя нет белорусских долларов!)))

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka > ARTHUR19 13 августа 2018, 23:47

      если есть белорусский паспорт и белорусские рубли, то легко)

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 августа 2018, 16:51

      прикольно, да еще и за бел рубли)

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 13 августа 2018, 16:45

      Не могу понять,почему должна страдать команда из-за болельщиков???

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      Рейтинг: +2364

      bzfar > upiter622 13 августа 2018, 18:19

      Потому что, к сожалению, не все болельщики уважают свои команды.

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