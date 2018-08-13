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  • Болельщики минского «Динамо» смогут посетить гостевой матч с «Зенитом» в количестве до 200 человек

Болельщики минского «Динамо» смогут посетить гостевой матч с «Зенитом» в количестве до 200 человек

13 августа 2018, 16:42
16

Болельщики минского «Динамо» смогут посетить ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Ранее УЕФА наказал «Зенит» проведением одного домашнего матча в еврокубках при пустых трибунах из-за поведения болельщиков в игре с «РБ Лейпцигом» в 1/16 финала Лиги Европы-2017/18. При этом поклонники «Динамо» смогут посетить матч.

«В соответствии со ст. 73 дисциплинарного регламента УЕФА на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, обладающие билетами на предстоящий поединок.

Стоимость билетов – 2 тысячи российских рублей, но продажа будет осуществляться в белорусских рублях и по паспорту», – сообщает пресс-служба «Динамо».

В первом матче в Минске «Динамо» победило «Зенит» со счeтом 4:0.

Источник: ФК «Динамо» Минск
Лига Европы Зенит Динамо Мн
Комментарии (16)
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upiter622
1534167934
Не могу понять,почему должна страдать команда из-за болельщиков???
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DeStar
1534168300
прикольно, да еще и за бел рубли)
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ARTHUR19
1534169189
Интересно, если я болельщик Минского Динамо из Петербурга, можно ли мне посетить матч?
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Vitaly1960
1534169201
Неужели наши болельщики страшнее ядерной войны?!
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bset
1534171000
Всегда наказывали пустым стадионом, а тут вдруг гости могут посетить матч. Что-то тут не чисто.
Ответить
alex1951
1534171326
Полагаю что Зенит и его фаны проявят исключительное гостеприимство,радушие, толерантность ,а после игры два братских народа организуют тематическую вечеринку,с танцами, кто кого перепьет, и чьи девушки краше
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ilichkadr
1534172150
1 белорусский рубль равняется 32.61 российских рубля. Таким образом билет бульбашу обойдется в 613 бел. рублей. Средняя зарплата в Белоруссии в 2018 году составляет около 795,20 белорусских рублей (около 23 тыс. российских рублей). Круто однако!?
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ilichkadr
1534176773
Посмотрим и мы на Матч ТВ.
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zigbert
1534180602
Хоть какая то поддержка в отличие от наших.
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Garrincha58
1534227798
бред какой то значит одних простых людей наказали а этим бульбашам пожалуйста
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