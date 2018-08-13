Болельщики минского «Динамо» смогут посетить гостевой матч с «Зенитом» в количестве до 200 человек

Болельщики минского «Динамо» смогут посетить ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Ранее УЕФА наказал «Зенит» проведением одного домашнего матча в еврокубках при пустых трибунах из-за поведения болельщиков в игре с «РБ Лейпцигом» в 1/16 финала Лиги Европы-2017/18. При этом поклонники «Динамо» смогут посетить матч.

«В соответствии со ст. 73 дисциплинарного регламента УЕФА на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, обладающие билетами на предстоящий поединок.

Стоимость билетов – 2 тысячи российских рублей, но продажа будет осуществляться в белорусских рублях и по паспорту», – сообщает пресс-служба «Динамо».

В первом матче в Минске «Динамо» победило «Зенит» со счeтом 4:0.