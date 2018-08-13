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    Черданцев: «Спартак» пройдет ПАОК. У греков проходной двор сзади»

    Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом. Он считает, что москвичи обыграют греческую команду и выйдут в следующую стадию.

    «Спартак» пройдет. У ПАОКа проходной двор сзади. Можно сказать, что у «Спартака» тоже, но это не совсем так. Посмотрите, как забивали греки: тут свое поле, свои болельщики. Да, «Спартак» с трудом одолел «Анжи», но 31 удар по воротам – это очень серьезный показатель. При той игре в обороне, которую показал ПАОК, думаю, грекам будет сложно не пропустить два-три мяча.

    С другой стороны, и «Спартак» не та команда, от которой можно ожидать игры на ноль в обороне. Думаю, сюжет может быть таким: «Спартак» при поддержке своих болельщиков идет сразу же вперед и старается забить быстрый гол. Если будет 1:0 до 20-й минуты, то грекам ничего не останется кроме как идти вперед. Ну а на пространстве «Спартак» не остановить такой обороной. Но может быть и 0:0, если мяч у «Спартака» не пойдет в ворота, как с «Анжи», а греки поставят автобус. Но я считаю, что такой сценарий менее вероятен», – цитирует Черданцева Betting Insider.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2018 12:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 14 августа 2018, 00:25

      Становится тревожно, когда комментаторы и разные футбольные и около футбольные специалисты предсказывают победу. Только игра покажет кто на поле сильнее. Желание, самоотдача, мастерство и везение. Будем верить в Спартаки и в удачу!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 21:19

      Мнение Черданцева на уровне домохозяйки, если не хуже. А как ПАОК "Базелю" забивал в гостях и выиграл 3:0 он не видел ? Утренники в детсаду вести, а не футбол комментировать этому знатоку. ПАОК не "Анжи" у них и "автобус" будет мобильный и скоростной. С греками в "чапаева" не сыграешь, придётся в позиционной атаке находить пути к воротам.

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 13 августа 2018, 20:56

      Отчасти соглашусь с Георгием.
      Сценарий никто предвидеть не может, но мы все любители можем предположить как может сложиться матч.
      Так что каждый вправе пофантазировать)
      Я тоже думаю, если будет быстрый гол, то дальше будет только легче.
      И первый матч показал, что в защите у греков не всё в порядке.
      Вывод, надо просто сыграть минимум как с Анжи, то есть ноль ударов по воротам Спартака и хотя бы один закатить)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:27

      предполагать какой-то сценарий сейчас не имеет смысла, только игра покажет. поэтому просто пожелаем удачи и будем надеяться что команда сделала выводы из ошибок первой игры.

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 18:04

      Футбол не всегда идет по заранее заготовленному сценарию.

      5
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 августа 2018, 17:43

      Не знаю почему то думаю что Спартак спокойно Паок пройдёт

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 13 августа 2018, 15:40

      Специалюга х.у.е.в

      2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 13 августа 2018, 14:00

      Да вы все на матч тв за спартак ))) другого ты и не скажешь.

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 августа 2018, 13:35

      Пфф а у спартачка что там

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 13 августа 2018, 13:32

      Откуда такая уверенность, мистер балабол, Чердак?

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