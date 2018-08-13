Черданцев: «Спартак» пройдет ПАОК. У греков проходной двор сзади»

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом. Он считает, что москвичи обыграют греческую команду и выйдут в следующую стадию.

«Спартак» пройдет. У ПАОКа проходной двор сзади. Можно сказать, что у «Спартака» тоже, но это не совсем так. Посмотрите, как забивали греки: тут свое поле, свои болельщики. Да, «Спартак» с трудом одолел «Анжи», но 31 удар по воротам – это очень серьезный показатель. При той игре в обороне, которую показал ПАОК, думаю, грекам будет сложно не пропустить два-три мяча.

С другой стороны, и «Спартак» не та команда, от которой можно ожидать игры на ноль в обороне. Думаю, сюжет может быть таким: «Спартак» при поддержке своих болельщиков идет сразу же вперед и старается забить быстрый гол. Если будет 1:0 до 20-й минуты, то грекам ничего не останется кроме как идти вперед. Ну а на пространстве «Спартак» не остановить такой обороной. Но может быть и 0:0, если мяч у «Спартака» не пойдет в ворота, как с «Анжи», а греки поставят автобус. Но я считаю, что такой сценарий менее вероятен», – цитирует Черданцева Betting Insider.