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  • Черданцев: «Спартак» пройдет ПАОК. У греков проходной двор сзади»

Черданцев: «Спартак» пройдет ПАОК. У греков проходной двор сзади»

13 августа 2018, 12:42
17

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом. Он считает, что москвичи обыграют греческую команду и выйдут в следующую стадию.

«Спартак» пройдет. У ПАОКа проходной двор сзади. Можно сказать, что у «Спартака» тоже, но это не совсем так. Посмотрите, как забивали греки: тут свое поле, свои болельщики. Да, «Спартак» с трудом одолел «Анжи», но 31 удар по воротам – это очень серьезный показатель. При той игре в обороне, которую показал ПАОК, думаю, грекам будет сложно не пропустить два-три мяча.

С другой стороны, и «Спартак» не та команда, от которой можно ожидать игры на ноль в обороне. Думаю, сюжет может быть таким: «Спартак» при поддержке своих болельщиков идет сразу же вперед и старается забить быстрый гол. Если будет 1:0 до 20-й минуты, то грекам ничего не останется кроме как идти вперед. Ну а на пространстве «Спартак» не остановить такой обороной. Но может быть и 0:0, если мяч у «Спартака» не пойдет в ворота, как с «Анжи», а греки поставят автобус. Но я считаю, что такой сценарий менее вероятен», – цитирует Черданцева Betting Insider.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов
Комментарии (17)
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Федя Кабак
1534153504
Чердак прям тактик я смотрю. Лучше бы вообще нигде не появлялся
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111Hunter111
1534153854
Сказочник - Ганс Христиан Андерсен.
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TAGANROG 161
1534154223
Георгий,твои слава да Богу в уши!!!
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polt
1534154517
Что Спартаку, что Зениту для того чтобы гол забить, надо из кожи вывернуться, ну а в свои получить очень даже запросто.
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VVS1985
1534154988
Георгий видимо решил, что у Спартака в защите Бонуччи и Кьеллини играют))
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Caniggia
1534156355
Откуда такая уверенность, мистер балабол, Чердак?
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Axe111
1534156502
Пфф а у спартачка что там
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все_будет_AUDI
1534158023
Да вы все на матч тв за спартак ))) другого ты и не скажешь.
Ответить
zigbert
1534172665
Футбол не всегда идет по заранее заготовленному сценарию.
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OfaZavr
1534174059
предполагать какой-то сценарий сейчас не имеет смысла, только игра покажет. поэтому просто пожелаем удачи и будем надеяться что команда сделала выводы из ошибок первой игры.
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