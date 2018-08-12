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    Слуцкий – после разгрома «Гронингена»: «Мы все еще нестабильны. Каждая игра – это приключение»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 1-го тура Эридивизие против «Гронингена» (5:1).

    «Ожидал ли я 5:1 в дебютном матче в Эридивизие? У нас все еще нет стабильности. Для меня каждая новая игра – это приключение. Мы с командой понимаем друг друга очень хорошо, но не на 100%. Поэтому мы должны быть осторожны», – сказал Слуцкий в эфире FC Video.

    Чумовой дебют Слуцкого в Голландии. Куча голов

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 20:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 августа 2018, 00:11

      Такая же история с нестабильностью и приключениями была год назад в Халле. Команда была весёлая, но закончилось всё быстро и печально.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 августа 2018, 21:14

      Леня так держать

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 августа 2018, 20:33

      Лёню с впечатляющим дебютом с "Витессом" по счёту. ( игру не видел ) Удачи с командой в чемпионате и ЛЕ.

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