Такая же история с нестабильностью и приключениями была год назад в Халле. Команда была весёлая, но закончилось всё быстро и печально.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 1-го тура Эридивизие против «Гронингена» (5:1).
«Ожидал ли я 5:1 в дебютном матче в Эридивизие? У нас все еще нет стабильности. Для меня каждая новая игра – это приключение. Мы с командой понимаем друг друга очень хорошо, но не на 100%. Поэтому мы должны быть осторожны», – сказал Слуцкий в эфире FC Video.
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