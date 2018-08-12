Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 1-го тура Эридивизие против «Гронингена» (5:1).

«Ожидал ли я 5:1 в дебютном матче в Эридивизие? У нас все еще нет стабильности. Для меня каждая новая игра – это приключение. Мы с командой понимаем друг друга очень хорошо, но не на 100%. Поэтому мы должны быть осторожны», – сказал Слуцкий в эфире FC Video.

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