Глушаков: «Спартак» хочет играть в Лиге чемпионов. Почувствовали, что это такое»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о стремлении красно-белых попасть в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче 3-го квалификационного раунда турнира московская команда проиграла со счетом 2:3 ПАОКу.

«Бывают ошибки. В том числе индивидуальные. Где-то мы не выполнили установку тренеров, пропустили. Но мы и забили два гола, а это хороший показатель. Будем анализировать. Мы думали об «Анжи», а сейчас будем переключаться на ПАОК.

Мы хотим играть в Лиге чемпионов. В том году поиграли, почувствовали, что это такое», – заявил Глушаков.