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    Глушаков: «Спартак» хочет играть в Лиге чемпионов. Почувствовали, что это такое»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о стремлении красно-белых попасть в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче 3-го квалификационного раунда турнира московская команда проиграла со счетом 2:3 ПАОКу.

    «Бывают ошибки. В том числе индивидуальные. Где-то мы не выполнили установку тренеров, пропустили. Но мы и забили два гола, а это хороший показатель. Будем анализировать. Мы думали об «Анжи», а сейчас будем переключаться на ПАОК.

    Мы хотим играть в Лиге чемпионов. В том году поиграли, почувствовали, что это такое», – заявил Глушаков.

    Источник: Sport24

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    12.08.2018 08:27
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 12 августа 2018, 14:37

      Выигрывайте и проходите ПАОК и тогда никто не вспомнит того ужаса, который был в Греции во второй половине первого тайма.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 12:40

      Для этого нужно побеждать ПАОК. Задача вполне реальная.

      3
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 12 августа 2018, 11:22

      2:3 на выезде, это не плохо. Но дома надо быть внимательнее в обороне, и обязательно выигрывать, не пропуская в свои ворота.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 11:19

      давайте в ответной сделайте все для положительного итогового результата!

      6
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 августа 2018, 11:02

      Глушаков: "Может, после одного удаления тоже не дожали бы, да второе помогло"
      Есть новый судейский СКАНДАЛ!
      Анжи играл КЛАССНО, но Левников всё ИСПОХАБИЛ!!!
      Тухлая победа Федуна.

      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку и нагло обогащаются, а на команды и тренеров им ГЛУБОКО и нагло НАПЛЕВАТЬ!!!
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
      Это судейский беспредел, как в 90-х!
      Так судить и чудить нельзя.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > VVM1964 12 августа 2018, 12:28

      да у него похоже ботинки давят на 2 размера меньше поэтому и мозг не работает ни черта

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > VVM1964 12 августа 2018, 12:38

      ++++++++ браво!!!!!! заметил что одно и тоже пишет на разных страницах касаемо Спартака уже не читаю этого чмыря

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > amazonaws 12 августа 2018, 13:37

      Это как Анжи играл он вообще не играл...а просто вышли в регби поиграть

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 августа 2018, 10:54

      Надеюсь слова с делом не разойдутся.2 гостевых мяча это много,но осталось сделать последний и решительный шаг.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 августа 2018, 10:50

      Лига чемпионов -это не первенство России! Что-бы там играть надо выкладываться на 200 процентов!

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 августа 2018, 09:45

      Зачем??? Опять позориться

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 12 августа 2018, 09:01

      Да уж, почувствовали по настоящему)))Смешно

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 12 августа 2018, 08:55

      И ради этого стоило пропускать 3 мяча в Греции?

      2
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