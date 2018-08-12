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  • Глушаков: «Спартак» хочет играть в Лиге чемпионов. Почувствовали, что это такое»

Глушаков: «Спартак» хочет играть в Лиге чемпионов. Почувствовали, что это такое»

12 августа 2018, 08:27
20

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о стремлении красно-белых попасть в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче 3-го квалификационного раунда турнира московская команда проиграла со счетом 2:3 ПАОКу.

«Бывают ошибки. В том числе индивидуальные. Где-то мы не выполнили установку тренеров, пропустили. Но мы и забили два гола, а это хороший показатель. Будем анализировать. Мы думали об «Анжи», а сейчас будем переключаться на ПАОК.

Мы хотим играть в Лиге чемпионов. В том году поиграли, почувствовали, что это такое», – заявил Глушаков.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (20)
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sergey610
1534052123
В лиге чемпионов думали об Анжи, поэтому ведя 2:0 проиграли. Однако.
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Рубик Докоян
1534052702
Что-то проблемы с думкою как во время игры так и после неё...
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Федя Кабак
1534053694
Да уж, почувствовали по настоящему)))Смешно
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Axe111
1534056327
Зачем??? Опять позориться
Ответить
Мары
1534060448
Надеюсь слова с делом не разойдутся.2 гостевых мяча это много,но осталось сделать последний и решительный шаг.
Ответить
amazonaws
1534060934
Глушаков: "Может, после одного удаления тоже не дожали бы, да второе помогло" Есть новый судейский СКАНДАЛ! Анжи играл КЛАССНО, но Левников всё ИСПОХАБИЛ!!! Тухлая победа Федуна. Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ! Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку и нагло обогащаются, а на команды и тренеров им ГЛУБОКО и нагло НАПЛЕВАТЬ!!! С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство. Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Это судейский беспредел, как в 90-х! Так судить и чудить нельзя.
Ответить
VVM1964
1534061732
Во вторник докажите это делом , а не словом . ( Никакие извинения приняты не будут !!!)
Ответить
OfaZavr
1534061953
давайте в ответной сделайте все для положительного итогового результата!
Ответить
lotsman
1534062158
2:3 на выезде, это не плохо. Но дома надо быть внимательнее в обороне, и обязательно выигрывать, не пропуская в свои ворота.
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zigbert
1534066815
Для этого нужно побеждать ПАОК. Задача вполне реальная.
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