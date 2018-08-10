Червиченко – о разгроме «Зенита»: «Еще пара таких поражений – Семак может устремиться на выход»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Зенита» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

«Если еще пару раз «Зенит» провалится – а в руководстве не все счастливы от назначения Семака – у сторонников, что он не дотягивает до уровня главного тренера топ-клуба, появятся весомые аргументы. Если будет еще пара таких поражений, и Семак может устремиться на выход», – сказал Червиченко.

Разгром «Зенита» в Минске – первое поражение российских клубов от белорусских.

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