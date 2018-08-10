Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко – о разгроме «Зенита»: «Еще пара таких поражений – Семак может устремиться на выход»

Червиченко – о разгроме «Зенита»: «Еще пара таких поражений – Семак может устремиться на выход»

10 августа 2018, 18:02
12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Зенита» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

«Если еще пару раз «Зенит» провалится – а в руководстве не все счастливы от назначения Семака – у сторонников, что он не дотягивает до уровня главного тренера топ-клуба, появятся весомые аргументы. Если будет еще пара таких поражений, и Семак может устремиться на выход», – сказал Червиченко.

Разгром «Зенита» в Минске – первое поражение российских клубов от белорусских.

«Тотальный контрактный и трансферный разврат». Страна реагирует на разгром «Зенита»

Источник: ФАН
Лига Европы Динамо Мн Зенит Семак Сергей Червиченко Андрей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Yev
1533916858
Кажды раз пишут: бывший президент Спартака, а чем сейчас занимается этот тупой тюлень, кроме того что каждый раз поливает грязью то одних, то других. Заняться нечем, найди работу. Прояви себя хоть в чем-то как профессионал, а потом рот открывай, бывший.
Ответить
"Луч" Сергиев Посад
1533917540
Это дело Зенита ,но никак не Червя!
Ответить
markel38
1533919311
я так думаю чтобы не была в этом сезоне надо семаку , сезона два три дать а то текучка а эта не есть гуд сейчас состав 4 тренеров попробуй слепи а критики вагон !
Ответить
OfaZavr
1533920891
не думаю что Семака будут трогать до конца сезона даже если еще проигрыши случаться. ведь так быстро команду не построишь. если уж сделали ставку на него то посмотрят что из этого выйдет.
Ответить
nik55
1533921132
червяк как всегда мелет языком
Ответить
Вомбат
1533926842
Хоть Семак и лишился моего уважения, я все равно рад, что он тренирует Зенит. Я знаю, что в Питере большая группа болельщиков (процентов 10) против любого российского главного тренера в Зените, включая Бердыева. К этой группе я не отношусь. Я рад, что Миллер продавил Семака в Зенит через совет директоров, несмотря на сопротивление Фурсенко. Да я вижу, что сейчас Семак лежит под Фурсенко, вчерашний слив это доказывает. Но я уверен, чт он еще поднимается, и умоет чиновника.
Ответить
арейская
1533945154
Мне очень симпатичен Сергей Богданович, но его стартовый состав на Евро шокировал даже меня, такую неискушенную в таких баталиях..
Ответить
zigbert
1533982071
Не слушайте Червиченко, эта ошибка наоборот должна подхлестнуть коллектив и поддержать тренера.
Ответить
woyser
1534135469
В таких случаях дамоклов меч весит над любым тренером. Не думаю, что Семаку будут в данный момент мешать, но задуматься Сергею стоит. Есть ещё Кубок России, ну и самое главное ЧР.
Ответить
Зенит 12
1534220325
Господин Черевченко а кто не проигрывает??
Ответить
Главные новости
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
1
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+