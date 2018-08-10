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    Червиченко – о разгроме «Зенита»: «Еще пара таких поражений – Семак может устремиться на выход»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Зенита» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

    «Если еще пару раз «Зенит» провалится – а в руководстве не все счастливы от назначения Семака – у сторонников, что он не дотягивает до уровня главного тренера топ-клуба, появятся весомые аргументы. Если будет еще пара таких поражений, и Семак может устремиться на выход», – сказал Червиченко.

    Разгром «Зенита» в Минске – первое поражение российских клубов от белорусских.

    «Тотальный контрактный и трансферный разврат». Страна реагирует на разгром «Зенита»

    Источник: ФАН

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    10.08.2018 18:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 14 августа 2018, 07:18

      Господин Черевченко а кто не проигрывает??

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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 августа 2018, 07:44

      В таких случаях дамоклов меч весит над любым тренером. Не думаю, что Семаку будут в данный момент мешать, но задуматься Сергею стоит. Есть ещё Кубок России, ну и самое главное ЧР.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 13:07

      Не слушайте Червиченко, эта ошибка наоборот должна подхлестнуть коллектив и поддержать тренера.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 августа 2018, 02:52

      Мне очень симпатичен Сергей Богданович, но его стартовый состав на Евро шокировал даже меня, такую неискушенную в таких баталиях..

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 10 августа 2018, 21:47

      Хоть Семак и лишился моего уважения, я все равно рад, что он тренирует Зенит. Я знаю, что в Питере большая группа болельщиков (процентов 10) против любого российского главного тренера в Зените, включая Бердыева. К этой группе я не отношусь. Я рад, что Миллер продавил Семака в Зенит через совет директоров, несмотря на сопротивление Фурсенко. Да я вижу, что сейчас Семак лежит под Фурсенко, вчерашний слив это доказывает. Но я уверен, чт он еще поднимается, и умоет чиновника.

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      Рейтинг: +213

      nik_59 10 августа 2018, 20:30

      Цена состава 3 копейки.

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 10 августа 2018, 20:12

      червяк как всегда мелет языком

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 20:08

      не думаю что Семака будут трогать до конца сезона даже если еще проигрыши случаться. ведь так быстро команду не построишь. если уж сделали ставку на него то посмотрят что из этого выйдет.

      4
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      Рейтинг: +63

      markel38 10 августа 2018, 19:41

      я так думаю чтобы не была в этом сезоне надо семаку , сезона два три дать а то текучка а эта не есть гуд сейчас состав 4 тренеров попробуй слепи а критики вагон !

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      Рейтинг: +545

      "Луч" Сергиев Посад 10 августа 2018, 19:12

      Это дело Зенита ,но никак не Червя!

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