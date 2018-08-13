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    РПЛ. «Уфа» проиграла «Краснодару», «Рубин» примет «Зенит»

    В понедельник, 13 августа, двумя матчами завершится программа третьего тура российской Премьер-лиги.

    В Уфе местный одноименный клуб проиграл «Краснодару».

    В Казани «Рубин» сыграет с «Зенитом».

    РПЛ. 3-й тур

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

    13 августа, 20:00 по московскому времени

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Краснодар – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Вандерсон, 87.

    Арсенал (Тула) – Ахмат – (Грозный) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Иванов, 39; 1:1 – Джорджевич, 53; 2:1 – Бакаев, 58; 3:1 – Лесовой, 90+5.

    Оренбург – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Чуканов, 90+1.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 54; 1:1 – Марков, 85.

    Енисей (Красноярск) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Костюков, 58; 1:1 – Эрнандес, 79 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Зе Луиш, 70.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Соболев, 45+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2018 19:23
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 августа 2018, 21:27

      Это вот этот Зенит собирается отыгрываться у Динамо???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 13 августа 2018, 19:36

      Где посмотреть матч из Казани?????

      0
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > sobaka120982 13 августа 2018, 19:37

      Матч-премьер

      0
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      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > ilichkadr 13 августа 2018, 19:43

      А доступных каналов не случаем,у меня премьер кодирован(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > sobaka120982 13 августа 2018, 19:47

      Здесь http://kinohronik.net/3029-rubin-zenit.html

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 августа 2018, 19:27

      Игра ничейная,быкам чуть больше повезло.

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      Рейтинг: +261

      salexeich 13 августа 2018, 19:26

      В интернете можно бесплатно смотреть все эти матчи. Я почти не пропускаю ни одного. В том числе игры в ФНЛ.

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      Рейтинг: +222

      Леший88 13 августа 2018, 14:53

      и не один не покажут по ТВ... Это вот так у нас популяризируют футбол, ага... Зато, водные виды спорта можно посмотреть...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2018, 12:07

      Раз, два, три - Зентушка дави!

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      Рейтинг: -23

      kiop41 13 августа 2018, 10:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

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      Рейтинг: +181

      Flame2045 12 августа 2018, 23:46

      Тула и Оренбург-молодчики!

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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 августа 2018, 22:13

      так держать Оренбург

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      Рейтинг: -23

      kiop41 12 августа 2018, 18:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

      -7
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