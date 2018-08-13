РПЛ. «Уфа» проиграла «Краснодару», «Рубин» примет «Зенит»

В понедельник, 13 августа, двумя матчами завершится программа третьего тура российской Премьер-лиги.
В Уфе местный одноименный клуб проиграл «Краснодару».
В Казани «Рубин» сыграет с «Зенитом».
РПЛ. 3-й тур
Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)
13 августа, 20:00 по московскому времени
Гол: 0:1 – Вандерсон, 87.
Арсенал (Тула) – Ахмат – (Грозный) – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Иванов, 39; 1:1 – Джорджевич, 53; 2:1 – Бакаев, 58; 3:1 – Лесовой, 90+5.
Оренбург – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Чуканов, 90+1.
Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Бикфалви, 54; 1:1 – Марков, 85.
Енисей (Красноярск) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Костюков, 58; 1:1 – Эрнандес, 79 (с пенальти).
Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Зе Луиш, 70.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Соболев, 45+2.