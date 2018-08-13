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РПЛ. «Уфа» проиграла «Краснодару», «Рубин» примет «Зенит»

13 августа 2018, 19:23
47

В понедельник, 13 августа, двумя матчами завершится программа третьего тура российской Премьер-лиги.

В Уфе местный одноименный клуб проиграл «Краснодару».

В Казани «Рубин» сыграет с «Зенитом».

РПЛ. 3-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

13 августа, 20:00 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Уфа – Краснодар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Вандерсон, 87.

Арсенал (Тула) – Ахмат – (Грозный) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Иванов, 39; 1:1 – Джорджевич, 53; 2:1 – Бакаев, 58; 3:1 – Лесовой, 90+5.

Оренбург – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чуканов, 90+1.

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 54; 1:1 – Марков, 85.

Енисей (Красноярск) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Костюков, 58; 1:1 – Эрнандес, 79 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Зе Луиш, 70.

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Соболев, 45+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Динамо Енисей ЦСКА Спартак Анжи Ростов Крылья Советов Оренбург Локомотив Арсенал Ахмат Уфа Краснодар Рубин Зенит
Комментарии (47)
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subbotaspartak
1533963006
Вперёд Спартак! Удачи Самара и Енисей. Давайте все побойчей.
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батог
1533965259
Удачи Спартак!!!! Без сюрпризов!!!
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OfaZavr
1533974163
при должном отношении к сопернику у Спартака не должно возникнуть никаких сложностей с нынешним Анжи. главное без шапкозакидательства обойтись ну и жутких косяков избежать. Вперед Спартак!
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РМЗ
1533995330
Болеем за Енисей и Анжи
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a_who
1534001602
Отскочила конюшня. Пенальти липовый !
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zigbert
1534018001
Так и знал что КС дадут бой одному из лидеров.
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Мары
1534079131
Мои поздравления Оренбургу. Неожиданный счёт, хотя по игре Оренбург практически Локомотиву не уступал.Если только не в концовке чуть просел в атаке, а может на живца Локо ловил. В любом случае победа по делу.
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Gornostay
1534083654
А чемпион то голимый!
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kiop41
1534089487
Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
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kiop41
1534146487
Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
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