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    Ривалдо: «Рано или поздно Неймар окажется в «Реале»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо оценил шансы форварда «ПСЖ» Неймара на переход в «Реал» этим летом.

    «Сейчас все должны верить словам Неймара о том, что он остается в «ПСЖ». Но я слышал многое, поэтому думаю, что рано или поздно он окажется в «Реале».

    Похоже на то, что как минимум еще один сезон Неймар проведет во Франции. Но нужно учитывать сумасшедший трансферный рынок. Поэтому я не знаю, что может произойти на следующий день. Так что до закрытия трансферного окна возможно все», – заявил Ривалдо.

    Прошлым летом Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Источник: Marca

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    09.08.2018 09:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 9 августа 2018, 13:17

      Как будто земля перевернулась, теперь он будет следить за Реалом?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 10:54

      Он сначала посмотрит - как будет выглядеть Реал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 9 августа 2018, 09:10

      Ну наврядли это произойдет скоро

      1
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