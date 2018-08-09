Ривалдо: «Рано или поздно Неймар окажется в «Реале»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо оценил шансы форварда «ПСЖ» Неймара на переход в «Реал» этим летом.

«Сейчас все должны верить словам Неймара о том, что он остается в «ПСЖ». Но я слышал многое, поэтому думаю, что рано или поздно он окажется в «Реале».

Похоже на то, что как минимум еще один сезон Неймар проведет во Франции. Но нужно учитывать сумасшедший трансферный рынок. Поэтому я не знаю, что может произойти на следующий день. Так что до закрытия трансферного окна возможно все», – заявил Ривалдо.

Прошлым летом Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.