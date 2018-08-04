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    «Реал» может отпустить Модрича в «Интер» за 60 миллионов

    Президент «Реала» Флорентино Перес готов принять предложение в размере 60 миллионов евро за полузащитника Луку Модрича.

    В последние дни хорватом интересуется «Интер», и футболист может захотеть покинуть Мадрид на фоне поступившего предложения.

    На это неделе Перес публично заявил, что продаст 32-летнего хавбека не менее чем за 750 миллионов евро. Тем не менее миланцы надеются заполучить Модрича, если игрок скажет президенту клуба, что хочет уйти.

    Если это произойдет, «Интер» предложит «Реалу» за Модрича 40 миллионов евро: 15 миллионов за годичную аренду плюс еще 25 миллионов следующим летом.

    При этом, как утверждает источник, Перес хотел бы получить 25 и 35 миллионов соответственно.

    «Интер» контактировал с агентами Модрика в течение недели. Миланцы предложили хорвату четырехлетний контракт.

    Источник: Football Italia

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    04.08.2018 12:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 августа 2018, 16:30

      интер укрепляет состав надеюсь в этом сезоне навяжут борьбу в серии а спалети хороший тренер вон зеня после него не чего толком и не показал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      dartstuke 4 августа 2018, 22:02

      эх флорентино флорентино инженер он и есть инженер

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 4 августа 2018, 19:13

      Мне кажется самому тренеру не интересно этот клуб,или не разбирается,кто и что и куда от куда,он как будто новый мультимиллионер стал выкидывать всё что нужного не разбираясь,у руководства реала мозги сгнили

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 17:32

      то сообщалось что меньше чем за 780 миллионов не отдадут его а тут уже за 60 готовы отпустить) сказочники-придумщики не устают сочинять))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 16:41

      То ли утка. А может Реал решил начать процесс омоложения команды.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 августа 2018, 13:59

      40 сто пудов, а оставшиеся 710 Реал выплатит Интеру...утка.

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 4 августа 2018, 13:32

      Что то маловато за лучшего игрока прошедшего ЧМ.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 4 августа 2018, 13:24

      Скучно стало побеждать?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Almazovich 4 августа 2018, 13:41

      разве только в лч ! а золотого требла реалу не видать как и зениту победу в лч !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 августа 2018, 13:03

      Интересно кого они на замену брать будут?

      2
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      Рейтинг: +392

      A-Den 4 августа 2018, 12:51

      Еще бы продать Крооса, Варана и Бэйла в Манчестер Юнайтед и все

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