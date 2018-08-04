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«Реал» может отпустить Модрича в «Интер» за 60 миллионов

4 августа 2018, 12:43
12

Президент «Реала» Флорентино Перес готов принять предложение в размере 60 миллионов евро за полузащитника Луку Модрича.

В последние дни хорватом интересуется «Интер», и футболист может захотеть покинуть Мадрид на фоне поступившего предложения.

На это неделе Перес публично заявил, что продаст 32-летнего хавбека не менее чем за 750 миллионов евро. Тем не менее миланцы надеются заполучить Модрича, если игрок скажет президенту клуба, что хочет уйти.

Если это произойдет, «Интер» предложит «Реалу» за Модрича 40 миллионов евро: 15 миллионов за годичную аренду плюс еще 25 миллионов следующим летом.

При этом, как утверждает источник, Перес хотел бы получить 25 и 35 миллионов соответственно.

«Интер» контактировал с агентами Модрика в течение недели. Миланцы предложили хорвату четырехлетний контракт.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Испания. Примера Интер Реал Модрич Лука
Комментарии (12)
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Рубик Докоян
1533376066
Если Лука уйдёт в "Интер", то что из себя будет представлять "Реал" в следующем сезоне не трудно догадаться.
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XaXatyn
1533377023
Интересно кого они на замену брать будут?
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Almazovich
1533378265
Скучно стало побеждать?
Ответить
oyabun
1533378722
Что то маловато за лучшего игрока прошедшего ЧМ.
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Kulimen
1533380385
40 сто пудов, а оставшиеся 710 Реал выплатит Интеру...утка.
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zigbert
1533390092
То ли утка. А может Реал решил начать процесс омоложения команды.
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OfaZavr
1533393134
то сообщалось что меньше чем за 780 миллионов не отдадут его а тут уже за 60 готовы отпустить) сказочники-придумщики не устают сочинять))
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САНЁК17
1533399198
Мне кажется самому тренеру не интересно этот клуб,или не разбирается,кто и что и куда от куда,он как будто новый мультимиллионер стал выкидывать всё что нужного не разбираясь,у руководства реала мозги сгнили
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dartstuke
1533409370
эх флорентино флорентино инженер он и есть инженер
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anri1703
1533475854
интер укрепляет состав надеюсь в этом сезоне навяжут борьбу в серии а спалети хороший тренер вон зеня после него не чего толком и не показал
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