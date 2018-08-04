«Реал» может отпустить Модрича в «Интер» за 60 миллионов

Президент «Реала» Флорентино Перес готов принять предложение в размере 60 миллионов евро за полузащитника Луку Модрича.

В последние дни хорватом интересуется «Интер», и футболист может захотеть покинуть Мадрид на фоне поступившего предложения.

На это неделе Перес публично заявил, что продаст 32-летнего хавбека не менее чем за 750 миллионов евро. Тем не менее миланцы надеются заполучить Модрича, если игрок скажет президенту клуба, что хочет уйти.

Если это произойдет, «Интер» предложит «Реалу» за Модрича 40 миллионов евро: 15 миллионов за годичную аренду плюс еще 25 миллионов следующим летом.

При этом, как утверждает источник, Перес хотел бы получить 25 и 35 миллионов соответственно.

«Интер» контактировал с агентами Модрика в течение недели. Миланцы предложили хорвату четырехлетний контракт.