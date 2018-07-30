Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Монако» начал продажу футболок с фамилией Головина. Цена – 100 евро

«Монако» начал продажу футболок с фамилией Головина. Цена – 100 евро

30 июля 2018, 14:22
10

«Монако» начал реализовывать футболки с фамилией новичка команды Александра Головина. Игровые майки с номером 17 поступили в продажу в специализированные клубные магазины по цене 100 евро за штуку.

Российский футболист перешел в стан монегасков из ЦСКА этим летом за сумму, превышающую 30 миллионов евро. Полузащитник заключил с «Монако» контракт сроком до 2023 года.

В сезоне-2017/18 Головин провел за московский клуб 43 матча, отметившись семью голами и шестью результативными передачами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кинстифа
1532949949
зашел на рынок и купил в 10 раз дешевле))
Ответить
Боцман59rus
1532950571
В королевстве сотка не деньги.)))
Ответить
Константинн
1532951697
Охеренная статистика игрока атаки с ценником в 30- ку.... Через сезон обратно в ЦСКА на правах аренды, старая гиннерская схема.
Ответить
momwig_
1532952531
Говорят, обе уже проданы..
Ответить
Axe111
1532956124
Кому они н.а.х нужны
Ответить
ВикторВВ
1532963892
Ну как бы и что? Это обычный ценник в клубных магазах!
Ответить
zigbert
1532976203
Нет ничего необычного.
Ответить
Главные новости
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
8
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Все новости
Все новости
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
8
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
Вчера, 11:42
2
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
Вчера, 01:39
4
Виейра нашел работу в Африке
18 августа
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
17 августа
5
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
16 августа
16
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
16 августа
6
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
15 августа
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+