«Монако» начал продажу футболок с фамилией Головина. Цена – 100 евро

«Монако» начал реализовывать футболки с фамилией новичка команды Александра Головина. Игровые майки с номером 17 поступили в продажу в специализированные клубные магазины по цене 100 евро за штуку.

Российский футболист перешел в стан монегасков из ЦСКА этим летом за сумму, превышающую 30 миллионов евро. Полузащитник заключил с «Монако» контракт сроком до 2023 года.

В сезоне-2017/18 Головин провел за московский клуб 43 матча, отметившись семью голами и шестью результативными передачами.