Ватцке: «За Левандовского «Боруссия» заплатила бы даже 100 миллионов»

Руководство дортмундской «Боруссии» рассматривает вариант приглашения форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

«Он знает свое дело, знаком как с лигой, так и с нашим клубом. Он с первых минут будет приносить пользу. Немногие в мире способны на это. За такого игрока я бы заплатил даже 100 миллионов евро.

Стоимость топ-игроков уже перешагнула рубеж 50 миллионов и все чаще составляет 100 миллионов и выше. Мы тоже способны заплатить такую сумму, если действительно захотим пригласить определенного футболиста и будем в нем полностью уверены.

Но я бы предпочел, чтобы клуб сам воспитывал таких игроков. «Боруссия» всегда славилась тем, что умела растить своих звезд», – сказал генеральный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке.