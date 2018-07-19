Стадион в Нижнем Новгороде, который построили к ЧМ, протек после ливня 

17 июля в Нижнем Новгороде прошли ливни. После них стадион «Нижний Новгород», построенный к ЧМ-2018, начал протекать.

«Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. Был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания.

Также этому способствовало естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются», – цитирует «В городе N» представителя ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (собственник стадиона).