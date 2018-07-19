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    Стадион в Нижнем Новгороде, который построили к ЧМ, протек после ливня 

    17 июля в Нижнем Новгороде прошли ливни. После них стадион «Нижний Новгород», построенный к ЧМ-2018, начал протекать.

    «Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. Был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания.

    Также этому способствовало естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются», – цитирует «В городе N» представителя ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (собственник стадиона).

    Источник: YouTube

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    19.07.2018 21:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 09:33

      дааа дела, хотя ничего удивительного. а после еще пары ливней он вероятно растает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 08:57

      Что ждать дальше?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 июля 2018, 03:33

      Расстрелять прилюдно всех, кто нашел таких подрядчиков.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 20 июля 2018, 00:24

      Может пора брать ЧМ по водному поло?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 июля 2018, 00:07

      так всегда бывает когда чемпионат заканчивается все плачут первые заплакали лужники

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 июля 2018, 23:40

      главное,во время чм выстояли без ливней.... дальше - гуляй,Россия !!! басурмане уехали

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 июля 2018, 23:28

      Вода побежала...И сверху и сбоку...Отмыли деньжата...Украли ливневку...

      1
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 19 июля 2018, 23:11

      Епта у нас Волгоград - арена чуть Астрахани себя не показала, а когда стадион потек внутри это вообще огонь

      2
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      Рейтинг: +715

      Mario84 19 июля 2018, 21:43

      Сколько уже можно? Где строители? Гарантия?

      4
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      Рейтинг: +675

      life85 19 июля 2018, 21:39

      Карточный домик ...

      4
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