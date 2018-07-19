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  • Стадион в Нижнем Новгороде, который построили к ЧМ, протек после ливня 

Стадион в Нижнем Новгороде, который построили к ЧМ, протек после ливня 

19 июля 2018, 21:32
12

17 июля в Нижнем Новгороде прошли ливни. После них стадион «Нижний Новгород», построенный к ЧМ-2018, начал протекать.

«Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. Был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания.

Также этому способствовало естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются», – цитирует «В городе N» представителя ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (собственник стадиона).

Источник: YouTube
Россия
Комментарии (12)
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Рубик Докоян
1532025416
Неужели и тут свои бакланы поработали да ещё местные кроты ?...
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life85
1532025591
Карточный домик ...
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Mario84
1532025785
Сколько уже можно? Где строители? Гарантия?
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BlackMurder
1532031107
Епта у нас Волгоград - арена чуть Астрахани себя не показала, а когда стадион потек внутри это вообще огонь
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KOLBIS
1532032127
Вода побежала...И сверху и сбоку...Отмыли деньжата...Украли ливневку...
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84aivengo
1532032836
главное,во время чм выстояли без ливней.... дальше - гуляй,Россия !!! басурмане уехали
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Патронташ
1532035455
Может пора брать ЧМ по водному поло?
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Бухбух
1532046838
Расстрелять прилюдно всех, кто нашел таких подрядчиков.
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zigbert
1532066252
Что ждать дальше?
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OfaZavr
1532068423
дааа дела, хотя ничего удивительного. а после еще пары ливней он вероятно растает.
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