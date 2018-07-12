Модрич: «Английские журналисты и телеэксперты много болтали о нашей усталости»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич отметил, что английские эксперты и журналисты недооценили его команду перед полуфинальным матчем чемпионата мира-2018.

«Перед этим матчем английские журналисты и телеэксперты много болтали с экранов. Они недооценили Хорватию и совершили этим огромную ошибку.

После подобных слов реакция у нас была одна: «ОК, посмотрим, кто сегодня устанет». Они должны были вести себя поскромнее и проявить к нам больше уважения.

Мы снова показали отличную выносливость. Мы доминировали в этой встрече как в психологическом, так и в физическом плане. Но нам стоило постараться убить интригу еще в основное время.

Выход в финал – потрясающее для нас достижение. Спустя долгое время наша мечта осуществилась. Это крупнейший успех в истории Хорватии. Мы должны гордиться этим», – сказал Модрич.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

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