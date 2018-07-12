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  • Модрич: «Английские журналисты и телеэксперты много болтали о нашей усталости»

Модрич: «Английские журналисты и телеэксперты много болтали о нашей усталости»

12 июля 2018, 09:06
12

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич отметил, что английские эксперты и журналисты недооценили его команду перед полуфинальным матчем чемпионата мира-2018.

«Перед этим матчем английские журналисты и телеэксперты много болтали с экранов. Они недооценили Хорватию и совершили этим огромную ошибку.

После подобных слов реакция у нас была одна: «ОК, посмотрим, кто сегодня устанет». Они должны были вести себя поскромнее и проявить к нам больше уважения.

Мы снова показали отличную выносливость. Мы доминировали в этой встрече как в психологическом, так и в физическом плане. Но нам стоило постараться убить интригу еще в основное время.

Выход в финал – потрясающее для нас достижение. Спустя долгое время наша мечта осуществилась. Это крупнейший успех в истории Хорватии. Мы должны гордиться этим», – сказал Модрич.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

Хорватия сходит с ума от счастья

Источник: Guardian.com
Чемпионат мира Хорватия Англия Модрич Лука
Комментарии (12)
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panmon
1531375843
3 матча по 120 минут подряд! Супер. Англичане весь турнир мертвые. Голы в основном со стандартов... ударов по воротам нет...
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Рубик Докоян
1531376162
Как бы французы на этом не обожглись. В финале уже все будут играть на кураже и волевых качествах.
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KOLBIS
1531376568
Так же это доказали британские ученые...
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Старикан
1531383727
За весь матч два удара в створ - это уровень России, но Россия может их превратить в голы, а Англия...увы... Про защиту вообще молчу - хорваты многое простили и счёт мог быть крупным...Не думал, что англичане могут выглядеть так беспомощно...
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OfaZavr
1531383811
молодцы своей невероятной подготовкой посрамили многих экспертов.
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neveldomha
1531385669
Жаль что в нашей сборной такого уровня игрока, как Модрич нет.
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zigbert
1531386309
Вспомнился ЧМ 2002, когда говорили что бельгийская сборная составлена из возрастных игроков и скоростные качества команды желают лучшего. А получилось все наоборот.
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salexeich
1531396278
Лука Модрич удивил своей настырностью и выносливостью. Не удивлюсь, если он будет признан лучшим игроком чемпионата мира, а сборная Хорватии чемпионом мира.
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Дедуктор
1531406675
Хорваты многих "купили" своей усталостью. Хитрованы типа цыган. Кстати, Субашич в концовке матча с Россией, явно, разыграл мышечную травму. Чтобы лишнюю самоуверенность нашим игрокам передать. Типа, вратаря у хорватов нет, в серии пенальти прыгать не сможет. Смолов, точно, "купился". А Субашич прыгал и смеялся.
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