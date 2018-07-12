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    Модрич: «Английские журналисты и телеэксперты много болтали о нашей усталости»

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич отметил, что английские эксперты и журналисты недооценили его команду перед полуфинальным матчем чемпионата мира-2018.

    «Перед этим матчем английские журналисты и телеэксперты много болтали с экранов. Они недооценили Хорватию и совершили этим огромную ошибку.

    После подобных слов реакция у нас была одна: «ОК, посмотрим, кто сегодня устанет». Они должны были вести себя поскромнее и проявить к нам больше уважения.

    Мы снова показали отличную выносливость. Мы доминировали в этой встрече как в психологическом, так и в физическом плане. Но нам стоило постараться убить интригу еще в основное время.

    Выход в финал – потрясающее для нас достижение. Спустя долгое время наша мечта осуществилась. Это крупнейший успех в истории Хорватии. Мы должны гордиться этим», – сказал Модрич.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

    Хорватия сходит с ума от счастья

    Источник: Guardian.com

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    12.07.2018 09:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 12 июля 2018, 17:44

      Хорваты многих "купили" своей усталостью. Хитрованы типа цыган.
      Кстати, Субашич в концовке матча с Россией, явно, разыграл мышечную травму. Чтобы лишнюю самоуверенность нашим игрокам передать. Типа, вратаря у хорватов нет, в серии пенальти прыгать не сможет. Смолов, точно, "купился".
      А Субашич прыгал и смеялся.

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 12 июля 2018, 14:51

      Лука Модрич удивил своей настырностью и выносливостью. Не удивлюсь, если он будет признан лучшим игроком чемпионата мира, а сборная Хорватии чемпионом мира.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 12:05

      Вспомнился ЧМ 2002, когда говорили что бельгийская сборная составлена из возрастных игроков и скоростные качества команды желают лучшего. А получилось все наоборот.

      3
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 12 июля 2018, 11:54

      Жаль что в нашей сборной такого уровня игрока, как Модрич нет.

      3
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > neveldomha 12 июля 2018, 13:03

      Есть у Египта... но как сыграл Египет видели все... Есть у Аргентины, но... и т.д.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 11:23

      молодцы своей невероятной подготовкой посрамили многих экспертов.

      3
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 12 июля 2018, 11:22

      За весь матч два удара в створ - это уровень России, но Россия может их превратить в голы, а Англия...увы... Про защиту вообще молчу - хорваты многое простили и счёт мог быть крупным...Не думал, что англичане могут выглядеть так беспомощно...

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 09:22

      Так же это доказали британские ученые...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июля 2018, 09:16

      Как бы французы на этом не обожглись. В финале уже все будут играть на кураже и волевых качествах.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 12 июля 2018, 09:10

      3 матча по 120 минут подряд! Супер.
      Англичане весь турнир мертвые. Голы в основном со стандартов... ударов по воротам нет...

      6
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      Рейтинг: +1055

      3ton > panmon 12 июля 2018, 10:58

      + им с ПО повезло
      Много сильных команд вылетело в ихней сетке
      Они даже подуфинала не заслужили

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > 3ton 12 июля 2018, 11:17

      был бы Хамес - вылетели бы в 1/8

      2
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