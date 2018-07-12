Вукоевич: «Политика меня не интересует. Только футбол»

Бывший полузащитник сборной Хорватии Огнен Вукоевич ответил на вопрос по поводу своего поведения после матча 1/4 финала между балканцами и сборной России. Экс-игрок записал видео, где скандировал «Слава Украине».

«Не жалею ли о сказанном и не хочу ли принести извинения? Меня политика не интересует — только футбол. Честно, только футбол, а политика — нет», – заверил Вукоевич.

Ранее глава ФФУ связал выход Хорватии в финал чемпионата мира с лозунгом «Слава Украине».

Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день