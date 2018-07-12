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    Вукоевич: «Политика меня не интересует. Только футбол»

    Бывший полузащитник сборной Хорватии Огнен Вукоевич ответил на вопрос по поводу своего поведения после матча 1/4 финала между балканцами и сборной России. Экс-игрок записал видео, где скандировал «Слава Украине».

    «Не жалею ли о сказанном и не хочу ли принести извинения? Меня политика не интересует — только футбол. Честно, только футбол, а политика — нет», – заверил Вукоевич.

    Ранее глава ФФУ связал выход Хорватии в финал чемпионата мира с лозунгом «Слава Украине».

    Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2018 01:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 12 июля 2018, 14:07

      Огнен чертяка мерзкая. Мало их Сербы чмырили. Вот Сербы наши истинные братья, а хорваты и украинцы дешёвые понты колотят а потом оправдываются.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 июля 2018, 08:20

      двуличный шут...

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 июля 2018, 05:31

      Теперь уж точно не интересует.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 июля 2018, 03:01

      Политика не интересует, посто то место которым я ем само производит звуки.
      Хочется процитировать Сергея Викторовича Лаврова

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