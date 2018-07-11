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    Гризманн: «Англия или Хорватия – мне все равно, с кем играть в финале»

    Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что ему без разницы с кем играть в финале чемпионата мира-2018.

    Второй финалист определится в сегодняшнем полуфинальном матче, где встретятся команды Англии и Хорватии.

    «Сейчас я счастлив, хочу немного отключиться и не думать об игре в воскресенье.

    Англия или Хорватия – мне все равно, с кем играть в финале.

    Перед началом турнира мы планировали отыграть все семь матчей, теперь остался один, но о чемпионстве пока мыслей нет.

    Мне удалась хорошая подача, а Умтити классно выпрыгнул. Мы отрабатывали это на тренировках, поэтому все удалось», – рассказал Гризманн.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

    Это точно был полуфинал чемпионата мира?

    Источник: ФИФА

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    11.07.2018 09:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 июля 2018, 13:18

      А нам все равно,те и те для нас гавно"Слава России!!!" добавил Антуан!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 11 июля 2018, 12:15

      Победят Французы)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 11:43

      Между Англией и Францией давнее историческое противостояние за лидерство в Европе. Пусть выяснят это и в футболе, когда ещё представится такой случай, чтобы они сыграли в финале. И пусть победит сильнейший и удачливый. Болею за французов. На них ставил до ЧМ, а кто призывал из журналистов одного издания идти к букмекерам и ставить на Бразилию, я посылал не раз за "справкой" в гастроном...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28706

      silver29 11 июля 2018, 11:31

      Отбрасываю политику и болею за Англию. Матч с Францией будет интересен, команды равные, но поставлю на французов.

      3
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 11 июля 2018, 10:44

      В любом случае французы фавориты, но всё же надеюсь, в финале они будут играть с Англией.

      2
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 11 июля 2018, 10:41

      хорваты могут их надрать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70531

      insider_retro 11 июля 2018, 09:34

      Франки близки к итоговому успеху... Это поколение игроков готово несколько лет доминировать в европейском и мировом футболе...

      6
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