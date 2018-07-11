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  • Гризманн: «Англия или Хорватия – мне все равно, с кем играть в финале»

Гризманн: «Англия или Хорватия – мне все равно, с кем играть в финале»

11 июля 2018, 09:30
6

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что ему без разницы с кем играть в финале чемпионата мира-2018.

Второй финалист определится в сегодняшнем полуфинальном матче, где встретятся команды Англии и Хорватии.

«Сейчас я счастлив, хочу немного отключиться и не думать об игре в воскресенье.

Англия или Хорватия – мне все равно, с кем играть в финале.

Перед началом турнира мы планировали отыграть все семь матчей, теперь остался один, но о чемпионстве пока мыслей нет.

Мне удалась хорошая подача, а Умтити классно выпрыгнул. Мы отрабатывали это на тренировках, поэтому все удалось», – рассказал Гризманн.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

Это точно был полуфинал чемпионата мира?

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Франция Бельгия Англия Хорватия Гризманн Антуан
Комментарии (6)
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insider_retro
1531290874
Франки близки к итоговому успеху... Это поколение игроков готово несколько лет доминировать в европейском и мировом футболе...
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Igor Belousov
1531294889
хорваты могут их надрать
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Caniggia
1531295047
В любом случае французы фавориты, но всё же надеюсь, в финале они будут играть с Англией.
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Рубик Докоян
1531298620
Между Англией и Францией давнее историческое противостояние за лидерство в Европе. Пусть выяснят это и в футболе, когда ещё представится такой случай, чтобы они сыграли в финале. И пусть победит сильнейший и удачливый. Болею за французов. На них ставил до ЧМ, а кто призывал из журналистов одного издания идти к букмекерам и ставить на Бразилию, я посылал не раз за "справкой" в гастроном...
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artem 81
1531300521
Победят Французы)
Ответить
KOLBIS
1531304325
А нам все равно,те и те для нас гавно"Слава России!!!" добавил Антуан!...
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