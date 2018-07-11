Гризманн: «Англия или Хорватия – мне все равно, с кем играть в финале»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что ему без разницы с кем играть в финале чемпионата мира-2018.

Второй финалист определится в сегодняшнем полуфинальном матче, где встретятся команды Англии и Хорватии.

«Сейчас я счастлив, хочу немного отключиться и не думать об игре в воскресенье.

Англия или Хорватия – мне все равно, с кем играть в финале.

Перед началом турнира мы планировали отыграть все семь матчей, теперь остался один, но о чемпионстве пока мыслей нет.

Мне удалась хорошая подача, а Умтити классно выпрыгнул. Мы отрабатывали это на тренировках, поэтому все удалось», – рассказал Гризманн.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

Это точно был полуфинал чемпионата мира?