Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЧМ-2018. Хорватия встретится с Англией в полуфинале турнира

    В среду, 11 июля, в столичных «Лужниках» пройдет второй полуфинальный матч чемпионата мира-2018. В нем сыграют сборные Хорватии и Англии.

    Игра вызывает огромный интерес за счет политических высказываний нескольких игроков хорватской команды, направленных против России, а также приездом нескольких десятков английских фанатов на эту встречу.

    «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Хорватия – Англия. Начало в 21:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2018 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 11 июля 2018, 20:43

      О боже храни королеву

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 июля 2018, 20:32

      Бритты!!! С разницей в два мяча в основное время!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 11 июля 2018, 20:27

      одна овца всё испортила, Гнида

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 11 июля 2018, 20:07

      Даже не знаю обе сборные не вызывают симпатий,,,,что по игре что по околофутбольному скандалу,,,что Англия год не могла успокоится что у нас чемп проходит,,,,ну а к Хорватии тоже пропал интерес после выступления всем известного перца,,,,,так что пропущу сегоднешнию игру,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70531

      insider_retro 11 июля 2018, 20:06

      Мои протеже бельгийцы не прошли, а остальные не столь интересны...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70531

      insider_retro > Аvenger 11 июля 2018, 22:13

      С Вами, - с удовольствием...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 11 июля 2018, 11:38

      Хорватия давай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 11:30

      Англичане чуть посильней и поддержка подтягивается солидная. Но в футболе бывает всякое.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 июля 2018, 10:59

      Англия вперед!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 июля 2018, 10:00

      Ждём!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 11 июля 2018, 09:11

      Чую финал будет Франция-Англия

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11