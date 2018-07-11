ЧМ-2018. Хорватия встретится с Англией в полуфинале турнира

В среду, 11 июля, в столичных «Лужниках» пройдет второй полуфинальный матч чемпионата мира-2018. В нем сыграют сборные Хорватии и Англии.

Игра вызывает огромный интерес за счет политических высказываний нескольких игроков хорватской команды, направленных против России, а также приездом нескольких десятков английских фанатов на эту встречу.

«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Хорватия – Англия. Начало в 21:00, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!