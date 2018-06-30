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  • Йерро: «У Испании очень четкий план. Мы знаем все о сборной России»

Йерро: «У Испании очень четкий план. Мы знаем все о сборной России»

30 июня 2018, 17:46
5

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро заявил, что у команды есть очень четкий план на матч с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018.

Игра состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени..

«Иногда игра зависит от нас самих, иногда – от соперника. У нас очень четкий план, мы знаем все о российской сборной. Верим в своих игроков и работу, которую мы проделали. Делаем все, что от нас зависит. Кстати, мы тренировались больше, чем обычно, и готовы как физически, так и психологически.

Мы оказывались в разных ситуациях: проигрывали Португалии и Марокко, но правильно реагировали на это. У нас есть воля и сила.

Сборная России выиграла первые два матча и уверенно вышла в плей-офф. У соперника рослые игроки, которые могут действовать на поле разнообразно. Причем на высоком уровне. Но наша задача – найти слабые стороны, что и постараемся завтра показать.

Мы будем бегать как можно более быстро. Сборная России оказывала на нас большое давление, когда мы играли в Питере. Хотя тогда у них была немного другая команда. Посмотрим, что будет», – сказал Йерро.

Источник: Sport24
Комментарии (5)
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Тибер
1530372684
Мало знать! Надо сделать! ))))
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Shak71
1530373629
Мы сами то не знаем)))
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Urry
1530376236
Они сами о себе все не знают
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21082014
1530377610
Когда есть план-это хорошо.особенно,когда план хороший..
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zigbert
1530378654
План то и у нас есть, осталось только его выполнить.
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