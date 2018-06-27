Сампаоли: «Я был счастлив, когда Месси обнял меня»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Самполи прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Нигерии (2:1).

«Мои футболисты знали, что они потрясающие игроки и хотели показать это. Сегодня они обыграли великолепного соперника. Мы боролись до последней минуты.

Месси? Я был счастлив, когда Месси обнял меня. Каждый день я увлечен игрой. Я смог приехать сюда и разделить многие моменты с ним. Он хорошо меня знает, у нас общие цели», – сказал Сампаоли.

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