Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Масалитин: «Уругвайцы поправили нашу корону»

    Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает, что поражение от сборной Уругвая может пойти на пользу российской национальной команде.

    «Все таки 0:3 – многовато. Есть оправдание, что играли вдесятером, но счет на табло. Получили быстрый гол, нелепым получился второй пропущенный мяч. А после удаления сборной России было тяжело отыграться. У команды была задача выйти из группы, и она ее выполнила.

    Позитивных моментов мало. Молодцы, что не бросили играть при счете 0:2. Сборная играла до последней минуты. Но кроме старания нужно было проявлять мастерство, которое в последний момент футболистов подводило.

    Возможно, была жара или какая-то усталость. Уругвайцы поправили нашу корону. Это поражение еще может сыграть нам на руку», – считает Масалитин.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия завершился со счетом 3:0. Уругвайцы заняли первое итоговое место в группе А, россияне – второе. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Испании.

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2018 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 26 июня 2018, 18:40

      Поправили? Может скинули

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 июня 2018, 14:23

      Они посшибали звёзды. Корона им приснилась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 26 июня 2018, 14:13

      Если она и была то они её сняли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 июня 2018, 12:24

      какую корону а? о чем он

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11