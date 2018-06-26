Масалитин: «Уругвайцы поправили нашу корону»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает, что поражение от сборной Уругвая может пойти на пользу российской национальной команде.

«Все таки 0:3 – многовато. Есть оправдание, что играли вдесятером, но счет на табло. Получили быстрый гол, нелепым получился второй пропущенный мяч. А после удаления сборной России было тяжело отыграться. У команды была задача выйти из группы, и она ее выполнила.

Позитивных моментов мало. Молодцы, что не бросили играть при счете 0:2. Сборная играла до последней минуты. Но кроме старания нужно было проявлять мастерство, которое в последний момент футболистов подводило.

Возможно, была жара или какая-то усталость. Уругвайцы поправили нашу корону. Это поражение еще может сыграть нам на руку», – считает Масалитин.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия завершился со счетом 3:0. Уругвайцы заняли первое итоговое место в группе А, россияне – второе. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Испании.

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально