ЧМ-2018. Мексика обыграла Южную Корею, Чичарито забил гол

Мексика обыграла Южную Корею в матче 2-го тура группового этапа ЧМ со счетом 2:1.

Второй гол в составе мексиканцев забил форвард Чичарито. Этот мяч стал 50-м для игрока за национальную сборную.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

Южная Корея – Мексика – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Вела, 26; 0:2 – Чичарито, 66; 1:2 – Сон.

Южная Корея: Чо, Е. Ли, М. В. Ким (Хон Чхоль), Е. Г. Ким, Чжан, Чу, Ки, Дж. С. Ли (Чу Седжон), Мун (Чон У Ен), Сон, Хван.

Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Эррера, Альварес, Лайун, Гуардадо (Маркес, 68), Гальярдо, Вела (Дос Сантос, 77), Чичарито, Лосано (Корона, 71).

Предупреждения: Е. Ли, 63; С, Ли, 72; Чон У Ен, 77 – нет.

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