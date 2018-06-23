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    ЧМ-2018. Мексика обыграла Южную Корею, Чичарито забил гол

    Мексика обыграла Южную Корею в матче 2-го тура группового этапа ЧМ со счетом 2:1.

    Второй гол в составе мексиканцев забил форвард Чичарито. Этот мяч стал 50-м для игрока за национальную сборную.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

    Южная Корея – Мексика – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Вела, 26; 0:2 – Чичарито, 66; 1:2 – Сон.

    Южная Корея: Чо, Е. Ли, М. В. Ким (Хон Чхоль), Е. Г. Ким, Чжан, Чу, Ки, Дж. С. Ли (Чу Седжон), Мун (Чон У Ен), Сон, Хван.

    Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Эррера, Альварес, Лайун, Гуардадо (Маркес, 68), Гальярдо, Вела (Дос Сантос, 77), Чичарито, Лосано (Корона, 71).

    Предупреждения: Е. Ли, 63; С, Ли, 72; Чон У Ен, 77 – нет.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2018 19:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:52

      Не простая игра.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 23 июня 2018, 21:10

      Поздравляю с выходом из группы F )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 23 июня 2018, 20:34

      Мексика выходит из группы!танцуют все!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июня 2018, 20:03

      Молодцы команды. Порадовали игрой, корейцы на удивление порой играли жёстко и хамовато. И вновь гол в компенсированное время и какой красавец !

      0
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 23 июня 2018, 19:53

      Ожидаемо

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