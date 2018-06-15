На чемпионат мира-2018 приехало более двух миллионов иностранцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла общее количество болельщиков, приехавших на чемпионат мира-2018 из других стран. Их оказалось более двух миллионов.

«Более 2 млн болельщиков со всего мира приехали на этот праздник спорта. Оргкомитет чемпионата сообщает о начале работы центра международного полицейского сотрудничества для обеспечения безопасности на турнире, куда войдут 150 полицейских из 32 стран.

Так как основная масса наших гостей будет находиться в Москве, в городе предприняты беспрецедентные меры по обеспечению комфорта и безопасности», – сказала Захарова на брифинге в МИД.

Турнир проходит в 11 городах нашей страны.

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