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    На чемпионат мира-2018 приехало более двух миллионов иностранцев

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла общее количество болельщиков, приехавших на чемпионат мира-2018 из других стран. Их оказалось более двух миллионов.

    «Более 2 млн болельщиков со всего мира приехали на этот праздник спорта. Оргкомитет чемпионата сообщает о начале работы центра международного полицейского сотрудничества для обеспечения безопасности на турнире, куда войдут 150 полицейских из 32 стран.

    Так как основная масса наших гостей будет находиться в Москве, в городе предприняты беспрецедентные меры по обеспечению комфорта и безопасности», – сказала Захарова на брифинге в МИД.

    Турнир проходит в 11 городах нашей страны.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2018 14:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      tatarchik85 15 июня 2018, 16:39

      Турнир в 11 городах, а гости все в Москве)))

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2018, 14:55

      не кисло так))

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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 15 июня 2018, 14:30

      Ответственные за демографический взрыв.

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