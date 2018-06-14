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    Касильяс и Наталья Водянова вынесли кубок ЧМ-2018 на поле «Лужников»

    В «Лужниках» продолжается церемония открытия чемпионата мира-2018.

    В рамках начала события экс-голкипер сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс вместе с российской супермоделью и филантропом Натальей Водяновой вынесли главный трофей турнира на поле стадиона.

    Касильяс был капитаном испанской сборной на победном ЧМ-2010 в ЮАР.

    Напомним, в 18:00 турнир откроется матчем РоссияСаудовская Аравия. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Twitter

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    14.06.2018 17:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 июня 2018, 18:58

      Не модель, а доска какая-то. Присмотритесь внимательнее, да у неё же в районе груди кости через кожу видны!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > BRO_football 14 июня 2018, 20:44

      В мести с платьем гладили, и переборщили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > BRO_football 14 июня 2018, 20:47

      Ну так и такой чиксой прикольно похрустеть.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 14 июня 2018, 17:48

      супер

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      Рейтинг: +33709

      zra78 14 июня 2018, 17:48

      Что это такое водянова? Надо спортсменку,а не какую то .........

      9
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 > zra78 14 июня 2018, 17:49

      о чем ты говоришь. посмотри на название талисмана и мяча и пойми что нас даже и спрашивать не хотели что как назвать и кого куда позвать что-то вынести;)

      1
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > zra78 14 июня 2018, 21:42

      Исинбаеву например...

      0
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