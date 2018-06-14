Касильяс и Наталья Водянова вынесли кубок ЧМ-2018 на поле «Лужников»

В «Лужниках» продолжается церемония открытия чемпионата мира-2018.

В рамках начала события экс-голкипер сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс вместе с российской супермоделью и филантропом Натальей Водяновой вынесли главный трофей турнира на поле стадиона.

Касильяс был капитаном испанской сборной на победном ЧМ-2010 в ЮАР.

Напомним, в 18:00 турнир откроется матчем Россия – Саудовская Аравия. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.