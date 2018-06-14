Исследование ВВС: победителем чемпионата мира-2018 станет Бельгия

Всем нас.р.ать уже на ваше мнение и т.д, пугайте дальше Россией в СМИ свой второсортный слой населения без своего мнения, который не приехал из за боязни что поддатый медведь за углом балалайкой огреет и поливает Россию грязью, даже не побывав в ней, исследуйте что хотите, к ЧМ не делайте свои отсылки, он наш, а 90% людей нашей страны, ваше мнение не интересует.
Британский информационный холдинг ВВС провел исследование, целью которого было определить чемпиона мира текущего года. По результатам работы оказалось, что турнир выиграют бельгийцы.
Суть исследования – исключение команд из числа соискателей главного приза по разным критериям. В итоге получилось, что в финале Бельгия обыграет Германию.
В группе команда Роберто Мартинеса сыграет с Англией, Тунисом и Панамой.