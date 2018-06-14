Исследование ВВС: победителем чемпионата мира-2018 станет Бельгия

Британский информационный холдинг ВВС провел исследование, целью которого было определить чемпиона мира текущего года. По результатам работы оказалось, что турнир выиграют бельгийцы.

Суть исследования – исключение команд из числа соискателей главного приза по разным критериям. В итоге получилось, что в финале Бельгия обыграет Германию.

В группе команда Роберто Мартинеса сыграет с Англией, Тунисом и Панамой.