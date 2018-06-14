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    Исследование ВВС: победителем чемпионата мира-2018 станет Бельгия

    Британский информационный холдинг ВВС провел исследование, целью которого было определить чемпиона мира текущего года. По результатам работы оказалось, что турнир выиграют бельгийцы.

    Суть исследования – исключение команд из числа соискателей главного приза по разным критериям. В итоге получилось, что в финале Бельгия обыграет Германию.

    В группе команда Роберто Мартинеса сыграет с Англией, Тунисом и Панамой.

    Источник: BBC

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    14.06.2018 12:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 июня 2018, 13:41

      Всем нас.р.ать уже на ваше мнение и т.д, пугайте дальше Россией в СМИ свой второсортный слой населения без своего мнения, который не приехал из за боязни что поддатый медведь за углом балалайкой огреет и поливает Россию грязью, даже не побывав в ней, исследуйте что хотите, к ЧМ не делайте свои отсылки, он наш, а 90% людей нашей страны, ваше мнение не интересует.

      1
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > STAFOR13 22 июня 2018, 23:06

      Чё за высер!!

      -1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > bomilazdeshnii 23 июня 2018, 00:20

      высер это тот кто молиться на павшего 3Х и любит янок...

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 14 июня 2018, 13:28

      Если б не было британских ученых, жизнь была бы скучнее

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