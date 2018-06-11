Бородюк: «Головину уже пора мужать»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк уверен, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину пора мужать, чтобы считаться лидером не только в клубе, но и в национальной команде.

«Бесспорно талантливый парень. У Александра свой стиль, хорошие задатки. И ему уже пора мужать – все-таки играл на Евро-2016.

Вообще, в полузащите у Черчесова есть выбор – Зобнин, Дзагоев, Кузяев, Ерохин, братья Миранчуки, Самедов, Жирков. Все разноплановые, голодные до игры. Главное угадать, в каком сочетании их использовать», – считает Бородюк.

В минувшем розыгрыше РФПЛ 22-летний футболист провел 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.