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    Бородюк: «Головину уже пора мужать»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк уверен, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину пора мужать, чтобы считаться лидером не только в клубе, но и в национальной команде.

    «Бесспорно талантливый парень. У Александра свой стиль, хорошие задатки. И ему уже пора мужать – все-таки играл на Евро-2016.

    Вообще, в полузащите у Черчесова есть выбор – Зобнин, Дзагоев, Кузяев, Ерохин, братья Миранчуки, Самедов, Жирков. Все разноплановые, голодные до игры. Главное угадать, в каком сочетании их использовать», – считает Бородюк.

    В минувшем розыгрыше РФПЛ 22-летний футболист провел 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2018 10:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 14:51

      Бородюк:"Пора Головину бороду на голове отрастить"

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 11 июня 2018, 12:21

      Вот пристали к Саше.Дайте ему отыграть спокойно на ЧМ и без травм

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 июня 2018, 11:40

      Бородюк самый не уважаемый тренер ! и как человек! все мы помним как победу над Люксембургом он посвящал Колоскову и всему футбольному союзу!-это человек лизоблюд!....но не о нём речь....Головин очень талантлив и ему нужен сильный тренер! ( не в обиду Ганчаренко-лично мне он тоже нравится ) Но нужна другая страна система и тренер !--а пока Головин не тянет ни физически ни тактически !

      -1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 июня 2018, 11:11

      Ждем ЧМ. Лакмусовая бумажка. Есть большое желание что бы наши засветились,есть кому. Только бы дали. Успехов на ЧМ!

      1
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