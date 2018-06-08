«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Кейном

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о продлении контракта с нападающим Гарри Кейном. Новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 2024 года. Предыдущий договор англичанина истекал в 2022-м.

Кейн – воспитанник академии «шпор». За лондонский клуб он дебютировал в августе 2011 года.

Ранее сообщалось, что зарплата форварда по новому контракту может составить 15 миллионов фунтов стерлингов в год.

В сезоне-2017/18 Кейн принял участие в 48 встречах, забив 41 мяч и сделав пять результативных передач.