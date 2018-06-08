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    «Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Кейном

    Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о продлении контракта с нападающим Гарри Кейном. Новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 2024 года. Предыдущий договор англичанина истекал в 2022-м.

    Кейн – воспитанник академии «шпор». За лондонский клуб он дебютировал в августе 2011 года.

    Ранее сообщалось, что зарплата форварда по новому контракту может составить 15 миллионов фунтов стерлингов в год.

    В сезоне-2017/18 Кейн принял участие в 48 встречах, забив 41 мяч и сделав пять результативных передач.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    08.06.2018 17:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 июня 2018, 07:54

      И отступные теперь прописаны хорошие !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 21:32

      Так будет лучше для Тоттенхэма и для самого Кейна.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июня 2018, 17:43

      По-любому Кейн сделал это, глядя на Щенникова

      1
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 8 июня 2018, 17:43

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 июня 2018, 17:30

      какие отступные?

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 8 июня 2018, 17:22

      бабло баблом, но с титулами может попрощаться)))

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > ПаХан638 8 июня 2018, 17:36

      Почему это? Очень часто игроки продлевают контракт по просьбе клуба, чтобы за них выручили побольше денег. Вряд ли Кейн проведёт всю жизнь в "Тоттенхеме".

      2
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Hala Madrid 8 июня 2018, 20:30

      в Реал его надо, вместо бенза.

      1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > ФанатОтБога 8 июня 2018, 21:20

      Ну тогда либо очень кропотливо наигрывать с КриРо, трудно представить, что Кейн согласится делиться всеми мячами, либо Роналду и правда уйдёт из клуба. Согласен с тем, что Кейн очень здоровский форвард, но у британцев плохо получается играть вне дома.

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