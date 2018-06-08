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    Адвокат: «Надеюсь, Россия выйдет из группы»

    Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат рассказал о том, за кого он будет болеть на предстоящем чемпионате мира-2018.

    – Ваш прогноз на выступление сборной России на чемпионате мира?

    – Думаю, выйдет из группы. Во всяком случае, очень надеюсь на это. Раз нет Голландии, буду болеть за Россию.

    – Приедете на чемпионат?

    – Не знаю еще. Посмотрим, как сложится с работой. Конечно, я бы хотел побывать в Петербурге. Новый стадион очень красив. Жаль, что пока видел арену только на картинках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2018 08:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 8 июня 2018, 18:18

      Адвокат: «Надеюсь, Россия выйдет из группы»

      Прокурор:-Херушки.....

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 17:38

      Молодец Дик ,не забывает Россию. Наверняка у него здесь осталось много приятных воспоминаний.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 8 июня 2018, 13:53

      То,что сборная выйдет,это точно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 8 июня 2018, 11:28

      Вообще то Адвокат прав... С опытным и знающим адвокатом можно не только из группы выйти, но даже из тюрьмы. А с Черчесовым выйдут, конечно, из группы и разъедутся по Канарам и Мальдивам на "заслуженный отдых".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 10:41

      все надеемся, только это и остается.

      2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 8 июня 2018, 09:45

      Да что там говорить. Вся Россия надеется что как минимум сборная выйдет из группы.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 8 июня 2018, 09:40

      Все надеемся - а что еще остается делать?

      3
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 8 июня 2018, 09:31

      Не поверишь, мы сами надеемся

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 8 июня 2018, 09:22

      Как и вся Россия надеется

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 8 июня 2018, 09:18

      ну хоть кто-то надеется...

      1
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