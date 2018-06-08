Адвокат: «Надеюсь, Россия выйдет из группы»

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат рассказал о том, за кого он будет болеть на предстоящем чемпионате мира-2018.

– Ваш прогноз на выступление сборной России на чемпионате мира?

– Думаю, выйдет из группы. Во всяком случае, очень надеюсь на это. Раз нет Голландии, буду болеть за Россию.

– Приедете на чемпионат?

– Не знаю еще. Посмотрим, как сложится с работой. Конечно, я бы хотел побывать в Петербурге. Новый стадион очень красив. Жаль, что пока видел арену только на картинках.