Главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Реал», сообщает Daily Mail. Мадридский клуб переключился на кандидатуру Конте после отказа Массимилиано Аллегри, который решил остаться в «Ювентусе».

«Реал» интересовался Юргеном Клоппом («Ливерпуль») и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), но оба тренера хотят остаться в своих нынешних клубах. Сообщается, что Конте, вероятно, будет единственным свободным в межсезонье тренером, который в последние годы добивался успехов со своими командами.

Аллегри отказал «Реалу»