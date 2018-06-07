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    Конте может возглавить «Реал»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Реал», сообщает Daily Mail. Мадридский клуб переключился на кандидатуру Конте после отказа Массимилиано Аллегри, который решил остаться в «Ювентусе».

    «Реал» интересовался Юргеном Клоппом («Ливерпуль») и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), но оба тренера хотят остаться в своих нынешних клубах. Сообщается, что Конте, вероятно, будет единственным свободным в межсезонье тренером, который в последние годы добивался успехов со своими командами.

    Аллегри отказал «Реалу»

    Источник: Daily Mail

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    07.06.2018 19:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 15:51

      Для Реала сейчас главное удержать игроков.

      1
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      Рейтинг: +1

      Tabasik007 8 июня 2018, 06:04

      Слуцкий свободен

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Tabasik007 8 июня 2018, 08:57

      Он Витес тренирует)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      Yurini 7 июня 2018, 21:09

      Конте, с нормальным подбором кадров, это результат и трофеи!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 июня 2018, 20:52

      конте это автобус пусть дует в свой турин!

      -1
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      Рейтинг: +148

      Sarco 7 июня 2018, 20:48

      Я буду очень рад за Конте , ну Реал получит реально отличного тренера победителя.

      1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 7 июня 2018, 20:42

      А Зидана в Челси)))

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 7 июня 2018, 20:22

      Думаю это одно из лучших решений Реала, тренер подходит больше чем остальные.

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 7 июня 2018, 20:04

      А чего не валерий меладзе какой нибудь, реал перебирает кучу кандитадур..Нафига.. выбрали, кого .нормальное предложение сделали и все. не любой пойдет конечно, но че метаться то. Конте, аллегри, клопп, лев, нагельсман. или как там его., сари, гути! лаудруп! рауль, канаварро, йеро, кого мы еще не слышали? Круто, можно каждый день новость новую запускать и лепить любую фамилию , завтра жду "гончаренко" послезавтра " блан какой нибудь" и так далее

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 июня 2018, 19:58

      Команда Реала стала как сирота,не кто не хочет стат опекуном

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 7 июня 2018, 19:40

      Ой, пусть а! Буду рад.

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