Аллегри отказал «Реалу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил отказом на предложение руководства «Реала» возглавить команду из Мадрида, сообщает Cadena SER.

50-летний итальянец предпочел остаться в туринской команде. Накануне главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман отказался от работы в «Реале».

Мадридцы продолжают искать главного тренера после ухода с этого поста на прошлой неделе Зинедина Зидана.