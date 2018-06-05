Аллегри отказал «Реалу»

Зидан так там задрал планку, что фиг перепрыгнешь. Всех будут с ним сравнивать. Победы во внутреннем чемпионате , и если будут драть "Барсу" регулярно, ( что проблематично) тогда болельщики будут довольны, но вряд ли президент клуба Перес.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил отказом на предложение руководства «Реала» возглавить команду из Мадрида, сообщает Cadena SER.
50-летний итальянец предпочел остаться в туринской команде. Накануне главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман отказался от работы в «Реале».
Мадридцы продолжают искать главного тренера после ухода с этого поста на прошлой неделе Зинедина Зидана.