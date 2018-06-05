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    Аллегри отказал «Реалу»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил отказом на предложение руководства «Реала» возглавить команду из Мадрида, сообщает Cadena SER.

    50-летний итальянец предпочел остаться в туринской команде. Накануне главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман отказался от работы в «Реале».

    Мадридцы продолжают искать главного тренера после ухода с этого поста на прошлой неделе Зинедина Зидана.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 06:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июня 2018, 10:31

      Зидан так там задрал планку, что фиг перепрыгнешь. Всех будут с ним сравнивать. Победы во внутреннем чемпионате , и если будут драть "Барсу" регулярно, ( что проблематично) тогда болельщики будут довольны, но вряд ли президент клуба Перес.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 10:08

      Пожалуй правильно сделал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 5 июня 2018, 08:14

      Никто не хочет работать в кефирной помойке

      -1
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