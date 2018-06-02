Сборная Бельгии «огласила» заявку на чемпионат мира-2018 благодаря матрасам

Как сообщают бельгийские СМИ, местная сборная случайно обнародовала официальную заявку команды на чемпионат мира-2018. Сделала она это с помощью матрасов.

Так, в сети появились фотографии специальных матрасов, заготовленных для бельгийских футболистов. Их оказалось 23 – ровно столько же, сколько должно быть в окончательном списке спортсменов.

Судя по этим матрасам, из расширенного списка не поедут в составе команды в Россию, в частности, Аднан Янузай и Джордан Лукаку.