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  • Сборная Бельгии «огласила» заявку на чемпионат мира-2018 благодаря матрасам

Сборная Бельгии «огласила» заявку на чемпионат мира-2018 благодаря матрасам

2 июня 2018, 11:33
1

Как сообщают бельгийские СМИ, местная сборная случайно обнародовала официальную заявку команды на чемпионат мира-2018. Сделала она это с помощью матрасов.

Так, в сети появились фотографии специальных матрасов, заготовленных для бельгийских футболистов. Их оказалось 23 – ровно столько же, сколько должно быть в окончательном списке спортсменов.

Судя по этим матрасам, из расширенного списка не поедут в составе команды в Россию, в частности, Аднан Янузай и Джордан Лукаку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Бельгия. Плей-офф Чемпионат мира Бельгия
Комментарии (1)
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Спартак Мишулин
1527941903
Мне кажется, это специальный ход. Креативный и снимающий с тренеров необходимость официально кого-то выгонять
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