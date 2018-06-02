Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная Бельгии «огласила» заявку на чемпионат мира-2018 благодаря матрасам

    Как сообщают бельгийские СМИ, местная сборная случайно обнародовала официальную заявку команды на чемпионат мира-2018. Сделала она это с помощью матрасов.

    Так, в сети появились фотографии специальных матрасов, заготовленных для бельгийских футболистов. Их оказалось 23 – ровно столько же, сколько должно быть в окончательном списке спортсменов.

    Судя по этим матрасам, из расширенного списка не поедут в составе команды в Россию, в частности, Аднан Янузай и Джордан Лукаку.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2018 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45

      Спартак Мишулин 2 июня 2018, 15:18

      Мне кажется, это специальный ход. Креативный и снимающий с тренеров необходимость официально кого-то выгонять

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11