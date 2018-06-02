Сборная Бельгии «огласила» заявку на чемпионат мира-2018 благодаря матрасам

Мне кажется, это специальный ход. Креативный и снимающий с тренеров необходимость официально кого-то выгонять
Как сообщают бельгийские СМИ, местная сборная случайно обнародовала официальную заявку команды на чемпионат мира-2018. Сделала она это с помощью матрасов.
Так, в сети появились фотографии специальных матрасов, заготовленных для бельгийских футболистов. Их оказалось 23 – ровно столько же, сколько должно быть в окончательном списке спортсменов.
Судя по этим матрасам, из расширенного списка не поедут в составе команды в Россию, в частности, Аднан Янузай и Джордан Лукаку.
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— Leander Schaerlaeckens (@LeanderAlphabet) 1 июня 2018 г.