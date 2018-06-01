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    Феррейра подпишет контракт с «Бенфикой». Форвардом интересовались «Спартак», ЦСКА и «Локомотив»

    Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра в ближайшее время станет игроком «Бенфики».

    Аргентинец уже прибыл в Лиссабон, где подпишет с «орлами» контракт сроком на четыре года с зарплатой 2,2 миллиона евро. В ближайшие дни форвард пройдет медицинское обследование, а в понедельник о переходе должно быть объявлено официально.

    Ранее сообщалось, что 27-летний футболист находится в сфере интересов «Спартака», ЦСКА и «Локомотива».

    В сезоне-2017/18 Феррейра провел 42 матча, забил 30 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    01.06.2018 15:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 1 июня 2018, 20:17

      Не удивительно
      Бенфика признанный бренд по продажам футболистов
      А наш чемп, как та палка, которая раз в год...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 19:44

      Наверное побоялся холодов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 19:10

      ну вот, все таки не в пользу наших команд выбор сделал.

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 1 июня 2018, 18:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зря, там и без него компашка огонь в атаке, если брать только нападающих и + в аренде человек 5

      -40
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июня 2018, 18:13

      Правильно делает, что переходит в Бенфику, солидная команда.

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 1 июня 2018, 17:34

      Молодец что в Россию не поехал

      0
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 1 июня 2018, 16:24

      Как всегда наша селекция пролетела))

      0
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