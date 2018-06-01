Феррейра подпишет контракт с «Бенфикой». Форвардом интересовались «Спартак», ЦСКА и «Локомотив»

Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра в ближайшее время станет игроком «Бенфики».

Аргентинец уже прибыл в Лиссабон, где подпишет с «орлами» контракт сроком на четыре года с зарплатой 2,2 миллиона евро. В ближайшие дни форвард пройдет медицинское обследование, а в понедельник о переходе должно быть объявлено официально.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист находится в сфере интересов «Спартака», ЦСКА и «Локомотива».

В сезоне-2017/18 Феррейра провел 42 матча, забил 30 голов и сделал пять результативных передач.