Диего Коста: «Гризманн останется в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста уверен, что его коллега по атаке Антуан Гризманн останется в мадридском клубе и в следующем сезоне.

«Гризманн знает, что он является ключевой фигурой в нынешнем составе «Атлетико». Будет здорово, если он останется в команде.

В случае же, если он уйдет, то мы не расстроимся. Мы будем рады за него, ведь он принес нам титул в этом сезоне.

Но я считаю, что Антуан останется», – заявил Коста.

В минувшем сезоне Гризманн провел в испанской Примере 32 матча, забив в них 19 голов и отдав девять результативных передач.