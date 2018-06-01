Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Диего Коста: «Гризманн останется в «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Диего Коста уверен, что его коллега по атаке Антуан Гризманн останется в мадридском клубе и в следующем сезоне.

    «Гризманн знает, что он является ключевой фигурой в нынешнем составе «Атлетико». Будет здорово, если он останется в команде.

    В случае же, если он уйдет, то мы не расстроимся. Мы будем рады за него, ведь он принес нам титул в этом сезоне.

    Но я считаю, что Антуан останется», – заявил Коста.

    В минувшем сезоне Гризманн провел в испанской Примере 32 матча, забив в них 19 голов и отдав девять результативных передач.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2018 07:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11