Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Атлетико» хочет удержать Гризманна и готов платить игроку 25 миллионов в год

    Испанский тореадор Мигель Абеллан сообщил, что «Атлетико» намерен удержать в команде нападающего Антуана Гризманна.

    Абеллан в качестве почетного гостя принял участие в официальном ужине «матрасников» в Лионе после победы в финале Лиги Европы над «Марселем».

    «На официальном ужине клуба я узнал, какие условия «Атлетико» предлагает Гризманну. Что-то вроде 25 миллионов евро после выплаты налогов», – сказал Абеллан.

    Ранее стало известно, что француз, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Барселоне». Сине-гранатовые заплатят за футболиста сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.05.2018 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 мая 2018, 21:39

      Ему надо уходить чтоб стать большим игроком Большой команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2018, 18:21

      **......ки-воробушки, куда футбол катится, ЗП у футболистов бюджеты многих городов позавидуют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 мая 2018, 15:53

      25 это много, надо продавать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11