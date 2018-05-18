«Атлетико» хочет удержать Гризманна и готов платить игроку 25 миллионов в год

Испанский тореадор Мигель Абеллан сообщил, что «Атлетико» намерен удержать в команде нападающего Антуана Гризманна.

Абеллан в качестве почетного гостя принял участие в официальном ужине «матрасников» в Лионе после победы в финале Лиги Европы над «Марселем».

«На официальном ужине клуба я узнал, какие условия «Атлетико» предлагает Гризманну. Что-то вроде 25 миллионов евро после выплаты налогов», – сказал Абеллан.

Ранее стало известно, что француз, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Барселоне». Сине-гранатовые заплатят за футболиста сумму отступных в размере 100 миллионов евро.