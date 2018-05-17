Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Лионе во время финала Лиги Европы полицией задержан 21 болельщик

    В минувшую среду состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 0:3.

    В Лионе, где проходила встреча, местные полицейские задержали 21 болельщика за различные правонарушения, 18 из них– болельщики «Марселя».

    Большая часть была задержана на стадионе или в его окрестностях: семь человек взяты под стражу за использование пиротехники, четверо – за насилие на стадионе, четверо – за призывы к беспорядкам. Еще двое болельщиков пытались выбежать на поле, но были перехвачены сотрудниками службы безопасности стадиона.

    Также трое фанатов арестованы за драку в городе, и еще один – за ношение оружия.

    Над слезами Пайета все смеются. Ему припомнили травму Роналду

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2018 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11