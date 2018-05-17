В Лионе во время финала Лиги Европы полицией задержан 21 болельщик

В минувшую среду состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 0:3.

В Лионе, где проходила встреча, местные полицейские задержали 21 болельщика за различные правонарушения, 18 из них– болельщики «Марселя».

Большая часть была задержана на стадионе или в его окрестностях: семь человек взяты под стражу за использование пиротехники, четверо – за насилие на стадионе, четверо – за призывы к беспорядкам. Еще двое болельщиков пытались выбежать на поле, но были перехвачены сотрудниками службы безопасности стадиона.

Также трое фанатов арестованы за драку в городе, и еще один – за ношение оружия.

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