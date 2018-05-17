Семин побывал на финальном матче Лиги Европы в Лионе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин наблюдал финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико», с трибун стадиона в Лионе.

«Сегодня смотрю футбол с болельщиками «Атлетико» и надеюсь увидеть яркую игру. Удачи командам», – написал Семин в инстаграме перед игрой.

Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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