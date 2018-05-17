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    Семин побывал на финальном матче Лиги Европы в Лионе

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин наблюдал финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико», с трибун стадиона в Лионе.

    «Сегодня смотрю футбол с болельщиками «Атлетико» и надеюсь увидеть яркую игру. Удачи командам», – написал Семин в инстаграме перед игрой.

    Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: Instagram

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    17.05.2018 09:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +393

      victosha 17 мая 2018, 13:49

      Палыч, видать, компанейский мужик, посол дружбы народов.

      0
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 13:30

      Испанцы тут как тут ,знают Семина.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 17 мая 2018, 12:17

      Палыч Красава

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 10:58

      молодец Палыч, традицию не нарушает и на еврокубковых финалах он тут как тут)

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 мая 2018, 10:31

      Полезно посмотреть такие игры

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      Рейтинг: +102

      Shogun 17 мая 2018, 10:00

      Бейсболку надеюсь купил

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 мая 2018, 09:59

      Молодец Палыч) свой мужик везде, даже у фанатов Атлетико)

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