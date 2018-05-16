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    Габи: «Игроки приходили в «Атлетико» не самыми известными, но здесь выросли»

    Капитан «Атлетико» Габи рассказал о пути своей команды к предстоящему финалу Лиги Европы.

    «Чтобы выйти на нынешний уровень, мы под началом нашего тренера работали более семи лет. Двигались в выбранном направлении. Игроки, которые приходили в «Атлетико» не самыми известными, здесь выросли. Наша рабочая этика стала примером для подражания для команд по всей Европе, и я надеюсь, мы продолжим следовать этим курсом.

    Мы уже показали, что наша игра стабильна. Мы показали, что умеем справляться с трудностями, и именно это надо будет сделать и завтра». Уверен, что это нам поможет взять верх.

    Гризманн – хорош. В плане физики и психологии он готов помочь нам завоевать этот трофей. Он хочет выигрывать кубки, равно как и мы. Он нам нужен, и мы хотим видеть его в команде», – сказал Габи.

    Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» состоится в Лионе в среду, 16 мая в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    16.05.2018 10:15
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