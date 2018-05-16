Гвардиола: «Манчестер Сити» не будет тратить на трансферы по 300 миллионов каждый год»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о планах своего клуба на летнюю трансферную кампанию.

«В наши планы входит подписание одного, максимум двух игроков. Возможно, люди не поверят, но у нас нет таких денег, чтобы тратить на трансферы по 300 миллионов фунтов каждый год.

Инвесторы уже вложили в команду огромные средства. В будущем будем тратить меньше, так как мы усилились не за два-три трансферных окна, а за одно. Нам нужно было омолодить команду.

Приоритеты? Возможно, это будет нападающий, пока не могу сказать наверняка. Нужно подумать и поговорить с со спортивным директором Чики Бегиристайном и руководством клуба. Мы будем играть на четыре фронта, и для усиления конкуренции нам понадобятся новые игроки», – сказал Гвардиола.