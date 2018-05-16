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  • Агент: «Игнашевича попросили вернуться в сборную очень влиятельные люди»

Агент: «Игнашевича попросили вернуться в сборную очень влиятельные люди»

16 мая 2018, 06:29
32

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о причинах возвращения в сборную России защитника ЦСКА Сергея Игнашевича перед стартом ЧМ-2018.

«Еще пару недель назад в планы Сергея это не входило. Но решающими оказались два фактора. Во-первых, домашний чемпионат мира бывает всего раз в карьере. Во-вторых, об этом Игнашевича попросили очень влиятельные люди.

Судя по последнему сезону, Сергей не утратил свои козыри. Он был важной деталью механизма ЦСКА, который в этом году дошел до четвертьфинала Лиги Европы и занял второе место в чемпионате России. В решающих играх сезона он выглядел потрясающе и сейчас находится в отменной форме», – рассказал Варга.

Напомним, 38-летний игрок не выступал за национальную команду два года.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (32)
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Отправить
BRO_football
1526442190
В смысле "попросили очень влиятельные люди"? Игнашевичу угрожали за отказ играть за сборную или просто дали хорошие деньги за то, чтобы он вернулся?
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shinnik
1526443919
Министр строительства,не иначе...
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mialkov
1526445454
Насколько влиятельные? Могут ли они помочь нашей сборной выйти из группы хотя бы?)))
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RamonCSKA
1526447338
Ну он реально не помешает, у нас сильный дефицит защитников, хотя я бы вернул в сборную Березу Васю
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Dominator777
1526451146
Не удивлюсь, если "влиятельные люди" пригласят и братьев - в защите все-равно играть некому.
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zigbert
1526451230
А не новая ли футбольная власть в лице Голодец.
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Vickont
1526451772
А эти "влиятельные люди" возьмут на себя ответственность в случае провала или первыми будут поносить Серегу?
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artydoc
1526452525
Видимо весь состав формируют "влиятельные люди".
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OfaZavr
1526455924
ну теперь все ясно) когда просят влиятельные люди редко кто может им отказать)
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prtcs
1526460894
Лучше бы "эти люди" подобрали нормального тренера и тогда не приходилось бы просить игроков вернуться в сборную.
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