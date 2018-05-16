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    Агент: «Игнашевича попросили вернуться в сборную очень влиятельные люди»

    Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о причинах возвращения в сборную России защитника ЦСКА Сергея Игнашевича перед стартом ЧМ-2018.

    «Еще пару недель назад в планы Сергея это не входило. Но решающими оказались два фактора. Во-первых, домашний чемпионат мира бывает всего раз в карьере. Во-вторых, об этом Игнашевича попросили очень влиятельные люди.

    Судя по последнему сезону, Сергей не утратил свои козыри. Он был важной деталью механизма ЦСКА, который в этом году дошел до четвертьфинала Лиги Европы и занял второе место в чемпионате России. В решающих играх сезона он выглядел потрясающе и сейчас находится в отменной форме», – рассказал Варга.

    Напомним, 38-летний игрок не выступал за национальную команду два года.

    Источник: Известия

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    16.05.2018 06:29
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 16 мая 2018, 14:58

      предела нет дебилизму,"Игнашевича попросили очень влиятельные люди", вот кто делает результат в РФПЛ "влиятельные люди", без блата и мяч невозможно покатать, вот поэтому из сборной превратили в сбродную, когда все решают такие "влиятельные люди".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 мая 2018, 11:54

      Лучше бы "эти люди" подобрали нормального тренера и тогда не приходилось бы просить игроков вернуться в сборную.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 10:32

      ну теперь все ясно) когда просят влиятельные люди редко кто может им отказать)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11821

      igo123 16 мая 2018, 09:57

      лучше сразу с судьями шли договариваться и фифа тоже )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > igo123 16 мая 2018, 11:11

      Договорятся, анализируя последние чемпионаты мира, сборная-хозяйка должна быть безногой чтобы не добраться хотяб до полуфинала, так что шансы у нас есть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 16 мая 2018, 09:46

      Эти люди пойдут на многое,знаем мы их )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      artydoc 16 мая 2018, 09:35

      Видимо весь состав формируют "влиятельные люди".

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 мая 2018, 09:35

      Походу утюгом пытали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 16 мая 2018, 09:22

      А эти "влиятельные люди" возьмут на себя ответственность в случае провала или первыми будут поносить Серегу?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 16 мая 2018, 09:19

      Блаттер с инфантино на коленях стояли )))

      1
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 09:13

      А не новая ли футбольная власть в лице Голодец.

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