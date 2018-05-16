Агент: «Игнашевича попросили вернуться в сборную очень влиятельные люди»

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о причинах возвращения в сборную России защитника ЦСКА Сергея Игнашевича перед стартом ЧМ-2018.

«Еще пару недель назад в планы Сергея это не входило. Но решающими оказались два фактора. Во-первых, домашний чемпионат мира бывает всего раз в карьере. Во-вторых, об этом Игнашевича попросили очень влиятельные люди.

Судя по последнему сезону, Сергей не утратил свои козыри. Он был важной деталью механизма ЦСКА, который в этом году дошел до четвертьфинала Лиги Европы и занял второе место в чемпионате России. В решающих играх сезона он выглядел потрясающе и сейчас находится в отменной форме», – рассказал Варга.

Напомним, 38-летний игрок не выступал за национальную команду два года.