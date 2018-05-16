Агент: «Игнашевича попросили вернуться в сборную очень влиятельные люди»

предела нет дебилизму,"Игнашевича попросили очень влиятельные люди", вот кто делает результат в РФПЛ "влиятельные люди", без блата и мяч невозможно покатать, вот поэтому из сборной превратили в сбродную, когда все решают такие "влиятельные люди".
Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о причинах возвращения в сборную России защитника ЦСКА Сергея Игнашевича перед стартом ЧМ-2018.
«Еще пару недель назад в планы Сергея это не входило. Но решающими оказались два фактора. Во-первых, домашний чемпионат мира бывает всего раз в карьере. Во-вторых, об этом Игнашевича попросили очень влиятельные люди.
Судя по последнему сезону, Сергей не утратил свои козыри. Он был важной деталью механизма ЦСКА, который в этом году дошел до четвертьфинала Лиги Европы и занял второе место в чемпионате России. В решающих играх сезона он выглядел потрясающе и сейчас находится в отменной форме», – рассказал Варга.
Напомним, 38-летний игрок не выступал за национальную команду два года.