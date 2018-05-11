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    Неймар принял участие в трансфере Жуниора в «Реал»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар несколько раз за последнее время встречался с представителями «Реала».

    В основном эти встречи проходили в Бразилии, где футболист продолжает восстанавливаться после травмы. Сообщается, что он принял непосредственное участие в переговорах мадридского клуба с Винисиусом Жуниором, который летом станет игроком «Реала».

    В «Реале» рассматривают возможность покупки Неймара в ближайшее трансферное окно. Также в испанской прессе сообщается, что бразилец может вернуться в «Барселону».

    Источник: AS

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    11.05.2018 10:16
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 мая 2018, 11:42

      он ииз псж скорее всего уйдет со скандалом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 11 мая 2018, 11:21

      Время покажет .....

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