Неймар принял участие в трансфере Жуниора в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Неймар несколько раз за последнее время встречался с представителями «Реала».

В основном эти встречи проходили в Бразилии, где футболист продолжает восстанавливаться после травмы. Сообщается, что он принял непосредственное участие в переговорах мадридского клуба с Винисиусом Жуниором, который летом станет игроком «Реала».

В «Реале» рассматривают возможность покупки Неймара в ближайшее трансферное окно. Также в испанской прессе сообщается, что бразилец может вернуться в «Барселону».