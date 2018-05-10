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  • «Рубин» отправил документы в УЕФА для прохождения лицензирования перед Лигой Европы

«Рубин» отправил документы в УЕФА для прохождения лицензирования перед Лигой Европы

10 мая 2018, 13:06
15

Руководство «Рубина» отправило необходимые документы для прохождения процедуры лицензирования в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в Лиге Европы.

Вчера исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что команда, которая займет шестое в РФПЛ, выступит в Европе вместо обладателя Кубка России «Тосно», поскольку коллектив из Ленинградской области не успел пройти соответствующую процедуру в УЕФА.

За тур до финиша чемпионата России «Рубин» потерял шансы финишировать шестым, но из-за сложившейся ситуации вокруг обладателя Кубка России сможет выступить в Лиге Европы, если сам успешно пройдет лицензирование, а клубы, которые опередят его, – нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Рубин Тосно
Комментарии (15)
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Гуус
1525947218
Ну а что Уфа, арсенал, тоже не имеют хороших условий, у них условия почти такие же как у тосно!
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серега кашин
1525947297
татарам в ле в следующем году нехрен делать
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FanatSerj
1525948370
Странно а как это понимать, если Тосно уже поздно, а Рубину еще можно пройти это лицензирование... Как то мутно все это, хоть бы кто адекватно объяснил, что к чему.
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Petrak86
1525948656
так Рубин уже отправил, значит, они были уже готовы. А у Тосно, видимо, нет.
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алекс88
1525949109
Какая то хрень...рубину значит можно отправлять в тосно нет....что то не стыковка
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rubinovyi2
1525951389
«Тосно» просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участия в еврокубках." При чем тут мутно,нестыковка,если в Тосно даже заявку не удосужились послать..((
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Zenmaster
1525958422
Куйня какая то !!!
Ответить
Chernyi Lis
1525960848
вот это поворот..))
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OfaZavr
1525965689
ну а что, раз ситуация так повернулась отчего бы и не попытаться.
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zigbert
1526028527
Под суетиться надо.Мало ли что.
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