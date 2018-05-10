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    «Рубин» отправил документы в УЕФА для прохождения лицензирования перед Лигой Европы

    Руководство «Рубина» отправило необходимые документы для прохождения процедуры лицензирования в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в Лиге Европы.

    Вчера исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что команда, которая займет шестое в РФПЛ, выступит в Европе вместо обладателя Кубка России «Тосно», поскольку коллектив из Ленинградской области не успел пройти соответствующую процедуру в УЕФА.

    За тур до финиша чемпионата России «Рубин» потерял шансы финишировать шестым, но из-за сложившейся ситуации вокруг обладателя Кубка России сможет выступить в Лиге Европы, если сам успешно пройдет лицензирование, а клубы, которые опередят его, – нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2018 13:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +11

      Salah2019 13 мая 2018, 12:16

      Бардаг в Рпфл как и во всей России ,что удивляться.Вы можете себе такое представить в любом европейском чемпе?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 11:48

      Под суетиться надо.Мало ли что.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 18:21

      ну а что, раз ситуация так повернулась отчего бы и не попытаться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 мая 2018, 17:00

      вот это поворот..))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 мая 2018, 16:20

      Куйня какая то !!!

      4
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 мая 2018, 14:23

      «Тосно» просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участия в еврокубках."
      При чем тут мутно,нестыковка,если в Тосно даже заявку не удосужились послать..((

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 мая 2018, 13:45

      Какая то хрень...рубину значит можно отправлять в тосно нет....что то не стыковка

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > алекс88 10 мая 2018, 15:11

      Ну Вы и сравниваете, У нас новая арена, + старый стадион с отличным полем, есть третье поле. долгов по з.п нет. бюджет явно посерьёзнее.. Как Тосно подтянется в плане инфраструктуры, и бюджета, тогда вопросы отпадут. Но я согласен с Вами, нехорошо, когда команда заслужила своим результатом участие в ЛЕ, а поедет другая.

      2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 10 мая 2018, 13:37

      так Рубин уже отправил, значит, они были уже готовы. А у Тосно, видимо, нет.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 мая 2018, 13:32

      Странно а как это понимать, если Тосно уже поздно, а Рубину еще можно пройти это лицензирование... Как то мутно все это, хоть бы кто адекватно объяснил, что к чему.

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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > FanatSerj 10 мая 2018, 13:44

      ну похоже, что действительно заранее подготовили доки, и просто ждали звездного часа. возможно просто процедура подготовки занимает определенное время. Но соглашусь, что тема довольно мутная.

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      Рейтинг: +334

      maratagliulin > FanatSerj 10 мая 2018, 14:02

      Может по кубку один срок, а по чемпу - другой?...Хотя изначально вроде бы была проблема с аккредитацией стадиона

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 мая 2018, 13:14

      татарам в ле в следующем году нехрен делать

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > серега кашин 10 мая 2018, 15:14

      Вас спросим обязательно

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