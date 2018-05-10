«Рубин» отправил документы в УЕФА для прохождения лицензирования перед Лигой Европы

Руководство «Рубина» отправило необходимые документы для прохождения процедуры лицензирования в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в Лиге Европы.

Вчера исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что команда, которая займет шестое в РФПЛ, выступит в Европе вместо обладателя Кубка России «Тосно», поскольку коллектив из Ленинградской области не успел пройти соответствующую процедуру в УЕФА.

За тур до финиша чемпионата России «Рубин» потерял шансы финишировать шестым, но из-за сложившейся ситуации вокруг обладателя Кубка России сможет выступить в Лиге Европы, если сам успешно пройдет лицензирование, а клубы, которые опередят его, – нет.