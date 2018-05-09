Буффон: «Ювентус» никогда нельзя считать фаворитом в матче с «Миланом»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон накануне финала Кубка Италии против «Милана» заявил, что туринцы никогда не являлись фаворитом в матчах с «россонери».

«Я довольно рано узнал, что «Ювентус» никогда не являлся фаворитом в матчах с «Миланом». Начиная с 2003 года, когда мы встречались в финале Лиги чемпионов в Манчестере (прим. – «Ювентус» уступил по пенальти).

За эти годы у нас было четыре финала против «Милана». Два мы проиграли по пенальти, один выиграли в дополнительное время, еще в одном победили в основное. Это означает, что игры с «россонери» редко заканчиваются через 90 минут, потому что они очень равны. Какими бы техническими качествами не обладали команды, в этих матчах все выравнивается. Этого же я ожидаю и сегодня», – сказал Буффон.

Матч «Ювентус» – «Милан» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.