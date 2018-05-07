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    Эмери: «Неймар встретится с одноклубниками перед финалом Кубка Франции»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил о том, что нападающий Неймар встретится с партнерами перед матчем за Кубок Франции.

    Напомним, 26-летний бразилец продолжает восстановление от травмы плюсневой кости, полученной в конце февраля. 5 мая он провел первую тренировку в индивидуальном режиме.

    «Неймар продолжит восстановление, но встретится с командой перед завтрашним матчем.

    Говорил ли я с ним? Да, но эта беседа не имела отношения к финалу Кубка», – сказал Эмери.

    Соперником парижан по решающей встрече турнира стал полупрофессиональный клуб «Лез Эрбье», представляющий третий дивизион.

    Источник: ESPN

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    07.05.2018 22:24
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