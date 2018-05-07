Эмери: «Неймар встретится с одноклубниками перед финалом Кубка Франции»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил о том, что нападающий Неймар встретится с партнерами перед матчем за Кубок Франции.

Напомним, 26-летний бразилец продолжает восстановление от травмы плюсневой кости, полученной в конце февраля. 5 мая он провел первую тренировку в индивидуальном режиме.

«Неймар продолжит восстановление, но встретится с командой перед завтрашним матчем.

Говорил ли я с ним? Да, но эта беседа не имела отношения к финалу Кубка», – сказал Эмери.

Соперником парижан по решающей встрече турнира стал полупрофессиональный клуб «Лез Эрбье», представляющий третий дивизион.