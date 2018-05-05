Неймар приступил к тренировкам в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар приступил к индивидуальным тренировкам на базе клуба.

В пятницу 26-летний футболист вернулся в Париж из Бразилии, где проходил реабилитацию после травмы, полученной в конце февраля в матче Лиги 1 с «Марселем» (3:0). У него бразильца был диагностирован перелом пятой плюсневой кости.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 30 матчах, забил 28 голов и сделал 19 результативных передач.