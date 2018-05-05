Неймар приступил к тренировкам в «ПСЖ»

Убил свою карьеру уйдя из Барсы! Так и будет теперь хотеть, сквитаться и мечтать о золотом мячике...
Нападающий «ПСЖ» Неймар приступил к индивидуальным тренировкам на базе клуба.
В пятницу 26-летний футболист вернулся в Париж из Бразилии, где проходил реабилитацию после травмы, полученной в конце февраля в матче Лиги 1 с «Марселем» (3:0). У него бразильца был диагностирован перелом пятой плюсневой кости.
В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 30 матчах, забил 28 голов и сделал 19 результативных передач.
Vous le reconnaissez ? @neymarjr est de retour au Centre Ooredoo pic.twitter.com/LDa0e62Lmi— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 мая 2018 г.