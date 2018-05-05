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    Неймар приступил к тренировкам в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар приступил к индивидуальным тренировкам на базе клуба.

    В пятницу 26-летний футболист вернулся в Париж из Бразилии, где проходил реабилитацию после травмы, полученной в конце февраля в матче Лиги 1 с «Марселем» (3:0). У него бразильца был диагностирован перелом пятой плюсневой кости.

    В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 30 матчах, забил 28 голов и сделал 19 результативных передач.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    05.05.2018 18:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 5 мая 2018, 18:19

      Убил свою карьеру уйдя из Барсы! Так и будет теперь хотеть, сквитаться и мечтать о золотом мячике...

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