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    Роналду получил легкое повреждение голеностопа. Его участию в финале Лиги чемпионов ничего не угрожает

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил легкое растяжение связок голеностопного сустава в матче 36 тура Примеры с «Барселоной».

    Португалец повредил голеностоп в столкновении с защитником сине-гранатовых Жераром Пике в моменте, когда забивал первый гол сливочных на 15-й минуте. Сегодня утром футболист пропустил тренировку команды, и не будет участвовать во встрече против «Севильи» в среду.

    При этом, как сообщает источник, Роналду успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 26 мая в Киеве.

    Источник: Marca

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    07.05.2018 16:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 мая 2018, 17:53

      это было ясно, эпизод лёгкий, игровой. смешно было читать тут коммент одного мадридиста, что Зидан выставит полурезерв, чтобы игроки Барсы от злости непереломали основу)) По-моему, только Бэйл хотел сломать ногу Умтити, остальные вполне себе играли как обычно.

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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > Cules2013 8 мая 2018, 22:09

      И судье надо было нос сломать )))

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