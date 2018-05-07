Роналду получил легкое повреждение голеностопа. Его участию в финале Лиги чемпионов ничего не угрожает

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил легкое растяжение связок голеностопного сустава в матче 36 тура Примеры с «Барселоной».

Португалец повредил голеностоп в столкновении с защитником сине-гранатовых Жераром Пике в моменте, когда забивал первый гол сливочных на 15-й минуте. Сегодня утром футболист пропустил тренировку команды, и не будет участвовать во встрече против «Севильи» в среду.

При этом, как сообщает источник, Роналду успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 26 мая в Киеве.