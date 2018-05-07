Роналду получил легкое повреждение голеностопа. Его участию в финале Лиги чемпионов ничего не угрожает

это было ясно, эпизод лёгкий, игровой. смешно было читать тут коммент одного мадридиста, что Зидан выставит полурезерв, чтобы игроки Барсы от злости непереломали основу)) По-моему, только Бэйл хотел сломать ногу Умтити, остальные вполне себе играли как обычно.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил легкое растяжение связок голеностопного сустава в матче 36 тура Примеры с «Барселоной».
Португалец повредил голеностоп в столкновении с защитником сине-гранатовых Жераром Пике в моменте, когда забивал первый гол сливочных на 15-й минуте. Сегодня утром футболист пропустил тренировку команды, и не будет участвовать во встрече против «Севильи» в среду.
При этом, как сообщает источник, Роналду успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 26 мая в Киеве.