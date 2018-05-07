Клопп обвинил Салаха в симуляции

да, там был нырок, Клопп прав. Мужик, что высказался против такого поведения. Хотя не исключено, что это игра на камеру.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что нападающий его команды Мохамед Салах заслуженно получил желтую карточку за симуляцию в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».
«Да, я думаю, что он симулировал это нарушение. Он «нырнул», ожидая контакта. Я не могу этого знать наверняка.
Но я точно знаю, что это не то, что я хочу видеть от него, это не то, что он хочет и может делать. Но такое случается.
Салах должен играть намного лучше, он может показывать гораздо лучший футбол и забивать, в этом нет сомнений», – заявил Клопп.
Матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:0.