Клопп обвинил Салаха в симуляции

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что нападающий его команды Мохамед Салах заслуженно получил желтую карточку за симуляцию в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».

«Да, я думаю, что он симулировал это нарушение. Он «нырнул», ожидая контакта. Я не могу этого знать наверняка.

Но я точно знаю, что это не то, что я хочу видеть от него, это не то, что он хочет и может делать. Но такое случается.

Салах должен играть намного лучше, он может показывать гораздо лучший футбол и забивать, в этом нет сомнений», – заявил Клопп.

Матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:0.