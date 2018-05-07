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    Клопп обвинил Салаха в симуляции

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что нападающий его команды Мохамед Салах заслуженно получил желтую карточку за симуляцию в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».

    «Да, я думаю, что он симулировал это нарушение. Он «нырнул», ожидая контакта. Я не могу этого знать наверняка.

    Но я точно знаю, что это не то, что я хочу видеть от него, это не то, что он хочет и может делать. Но такое случается.

    Салах должен играть намного лучше, он может показывать гораздо лучший футбол и забивать, в этом нет сомнений», – заявил Клопп.

    Матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:0.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    07.05.2018 11:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 мая 2018, 18:05

      да, там был нырок, Клопп прав. Мужик, что высказался против такого поведения. Хотя не исключено, что это игра на камеру.

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    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 мая 2018, 11:39

      igoor, а 52 это возраст или IQ ..?

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 мая 2018, 11:23

      пресс конференция карпина(СМ -Ростов) -почуствуйте разницу, я почуствовал ..а вы?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 мая 2018, 11:23

      зазвездился

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