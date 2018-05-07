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Челси - Ливерпуль

06.05.2018, Воскресенье, 18:30 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 37 тур Челси - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
13 тур
25 ноября, суббота 20:30 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
31 января, вторник 23:00 Ливерпуль 1:1 Челси
5 тур
16 сентября, пятница 22:00 Челси 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
11 мая, среда 22:00 Ливерпуль 1:1 Челси
11 тур
31 октября, суббота 15:45 Челси 1:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
10 мая, воскресенье 18:00 Челси 1:1 Ливерпуль
11 тур
8 ноября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:2 Челси
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 27 января, вторник 22:45 Челси 1:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 20 января, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
36 тур
27 апреля, воскресенье 17:05 Ливерпуль 0:2 Челси
19 тур
29 декабря, воскресенье 20:00 Челси 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
34 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Челси
11 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
8 мая, вторник 23:00 Ливерпуль 4:1 Челси
12 тур
20 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
Финал
5 мая, суббота 20:15 Челси 2:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
29 ноября, вторник 23:45 Челси 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
6 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:1 Ливерпуль
11 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
37 тур
2 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Челси
8 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, вторник 22:45 Челси 4:4 Ливерпуль
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 22:45 Ливерпуль 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Челси 0:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, среда 22:45 Челси 3:2 Ливерпуль
1/2 финала
ответный матч		 22 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
26 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:0 Ливерпуль
3 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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