Лига 1. «Лион» разгромил «Труа», «Монако» обыграл «Кан» и другие результаты

В мачте 36-го тура чемпионата Франции «Лион» обыграл «Труа» со счетом 3:0.
Клуб из Лиона набрал 75 очков и остался на второй строчке в таблице. «Труа» с 32 очками идет предпоследним.
С результатами других матчей можно ознакомится ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур
Сент-Этьен – Бордо – 1:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Кабелла (с пенальти), 28; 1:1 – Санкаре, 30; 1:2 – Кунде, 36; 1:3 – Малком, 90+4.
Нереализованный пенальти: Кабелла, 89 – нет.
Голы: 1:0 – Траоре, 28; 2:0 – Траоре, 35; Корне, 88.
Голы: 0:1 – Пепе, 5; 1:1 – Жан, 9; 2:1 – Жульен, 44; 2:2 – Биссума, 80; 2:3 – Пепе, 83.
Голы: 0:1 – Долли, 51; 0:2 – Мбенза, 64.
Нереализованный пенальти: Сала, 42 – нет.
Голы: 1:0 – Буриго (с пенальти), 14; 2:0 – Юну, 59; 2:1 – Лиенард, 66.
Голы: 0:1 – Силла, 12; 1:1 – Сантини, 40; , 90+1.
Удаление: Женевуа, 77.
Голы: 1:0 – Квон Чан-Хун, 34; 1:1 – Эбоа Эбоа, 57; 2:1 – Ямбере, 65; 3:1 – Слити, 90+1.
Голы: 1:0 – Молле, 20; 1:1 – Павлович, 90+3; 1:2 – Тэт, 90+4.