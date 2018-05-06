Лига 1. «Лион» разгромил «Труа», «Монако» обыграл «Кан» и другие результаты

В мачте 36-го тура чемпионата Франции «Лион» обыграл «Труа» со счетом 3:0.

Клуб из Лиона набрал 75 очков и остался на второй строчке в таблице. «Труа» с 32 очками идет предпоследним.

С результатами других матчей можно ознакомится ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур

Сент-Этьен – Бордо – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Кабелла (с пенальти), 28; 1:1 – Санкаре, 30; 1:2 – Кунде, 36; 1:3 – Малком, 90+4.

Нереализованный пенальти: Кабелла, 89 – нет.

Лион – Труа – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 28; 2:0 – Траоре, 35; Корне, 88.

Тулуза – Лилль – 2:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Пепе, 5; 1:1 – Жан, 9; 2:1 – Жульен, 44; 2:2 – Биссума, 80; 2:3 – Пепе, 83.

Нант – Монпелье – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Долли, 51; 0:2 – Мбенза, 64.

Нереализованный пенальти: Сала, 42 – нет.

Ренн – Страсбур – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Буриго (с пенальти), 14; 2:0 – Юну, 59; 2:1 – Лиенард, 66.

Кан – Монако – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Силла, 12; 1:1 – Сантини, 40; , 90+1.

Удаление: Женевуа, 77.

Дижон – Генгам – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Квон Чан-Хун, 34; 1:1 – Эбоа Эбоа, 57; 2:1 – Ямбере, 65; 3:1 – Слити, 90+1.

Метц – Анжер – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Молле, 20; 1:1 – Павлович, 90+3; 1:2 – Тэт, 90+4.

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